激吻吳慷仁被爆伸舌頭　姚以緹喊冤：我沒有！

記者林奕如／台北報導

手球選手出身女星姚以緹轉戰戲劇，2018年以客家文學電影《烏鴉燒》角逐台北電影后座，和男主角黃健瑋有不少激情戲，近來柯奐如隱忍11年痛訴鈕承澤「戴套粗暴拍床戲」引發討論，姚以緹被問如何自保？她表示：「有激情戲一定會先討論尺度在哪裡，如果有不舒服，一定會直接說。」

▲▼姚以緹出席草本IT美膚系列記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

姚以緹8日出席葆黛綠萪BOTANICO+草本IT美膚系列活動，談到和黃健瑋有激情床戲，她說：「在開拍前他就有來討論尺度，有先說會碰到哪裡，一切是為了戲劇需求，大家一起追求作品好。」她也說，自己拍激情戲最後底線是「不能碰下體」，至於「吻戲伸舌頭」，她說：「這是大家都知道不能，如果親到忘我那就很難說。」她之前曾爆出跟吳慷仁拍電影《引爆點》車上激吻戲，為了鏡位吻30次以上，還被導演爆料有伸石頭，她解釋：「我記得我沒有，但導演說剪片時有看到舌頭。」

▲▼姚以緹出席草本IT美膚系列記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

她目前拍情慾戲，主要是肢體動作都很激烈，裸露程度，大多是穿小可愛，沒有全裸的畫面。她通常會貼胸貼保護自己，記者透露有些女明星會墊衛生棉，她直率回答：「沒有碰那裡的戲耶。」她也說，之前有客串傅孟柏《最後的詩句》，飾演婚外情小三，雖然只有2場戲，但都是「移動式性愛」畫面，因為很相信劇組，也跟男主角認識很久，所以放心去演，尺度就不在考慮範圍。