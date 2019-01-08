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吳克群認愛女友陳語安首露面　用台語「超閃回應了」

記者林奕如／台北報導

吳克群2月被拍到帶陳語安祭拜逝世的母親，關係不只是朋友，他日前上節目終於鬆口「不是單身」，等於認愛。他8日出席凱渥尾牙，被問到女友，他閃避話題：「我最近最愛就是老爸，老爸現在是單身漢，只有一個人，每一天都會視訊。」

▲▼凱渥33周年時尚有愛派對,吳克群。（圖／記者季相儒攝）

▲吳克群被問女友陳語安閃話題。（圖／記者季相儒攝）

種子音樂集團董事長兼CEO吳鋒入主凱渥，擔任凱渥董事長，吳克群應好友邀請參加尾牙，「覺得他們（模特兒）都太高了，所以我都坐著，怎麼每個人這麼高。」被問會有紅包貢獻？他笑說：「我也不知道，很久沒參加朋友的尾牙，接下來看看他有沒有喝醉，我會先灌醉他。」

▲▼凱渥33周年時尚有愛派對,林明禎。（圖／記者季相儒攝）

▲▼凱渥33周年時尚有愛派對,林明禎。（圖／記者季相儒攝）

▲林明禎大露美背。（圖／記者季相儒攝）

吳克群上節目坦承「不是單身」，被問到和陳語安交往穩定，他直呼：「我們不聊這些事情，剛問到捐錢，我一定會努力。」對於父親是否催婚，過年多帶一個人回家，他也連忙閃避話題，說自己已經過了催婚年紀，記者再多問題目，他連忙走人：「麥擱問（台語，不要再問），謝謝，新年快樂。」

▲▼凱渥33周年時尚有愛派對,黑嘉嘉。（圖／記者季相儒攝）

▲黑嘉嘉出席凱渥尾牙。（圖／記者季相儒攝）

種子音樂旗下藝人，包括林明禎、黑嘉嘉等也出席尾牙，林明禎緊身露背禮服，裙子開衩到大腿，展現好身材，去年剛和張軒睿分手，是否期待新桃花？她說：「希望一切好事情發生。」

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關鍵字

吳克群, 陳語安, 林明禎, 黑嘉嘉, 吳鋒, 凱渥

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