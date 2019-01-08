雷／林依晨《花不棄》最萌乞丐　狂撩蓮衣客張彬彬

記者林奕如／綜合報導

林依晨睽違5年演出古裝《小女花不棄》，和小鮮肉張彬彬搭配，相差11歲無違和，她劇中身份成謎，遵照九叔的叮囑，一輩子當乞丐，但其實暗地做生意賺錢，沒想到遇到大俠蓮衣客相救，她芳心暗許，更使出纏功搭話，童顏無敵的她，萌樣讓觀眾融化。

▲林依晨隱藏身份當小乞丐。（圖／翻攝愛奇藝）

江湖有傳言「聖女祭天，得碧羅天寶藏者得天下」，林依晨劇中母親薛菲是聖女，她遺傳了血脈，成為各路人馬爭奪的對象，必須隱藏身份，在一次機會下，她被張彬彬飾演的蓮衣客英雄救美，但是蓮衣客也是有隱秘身份的人，原來他居然是七王爺的兒子陳煜。

▲林依晨劇中被張彬彬飾演的蓮衣客相救。（圖／翻攝愛奇藝）

首集中，林依晨喬裝成乞丐，但藏不住古靈精怪的氣質，更有經商頭腦，少女情竇初開，對救了自己的大俠蓮衣客有好感，男方也有同樣感覺，無奈身份不能曝光，但劇情的互動，以及浪漫唯美的畫面，讓不少網友直呼「天啊！英雄救美畫面太可愛惹」、「晨神真的很童顏耶」。

▲林依晨劇中古靈精怪，和張彬彬CP感十足。（圖／翻攝愛奇藝）

林依晨飾演女主角不走悲情路線，面對蓮衣客主動示好，面對紈絝貴公子陳煜時，希望對方帶他去京城，直接「強撩」使他答應，讓網友爆笑「妳套路深妳贏了，林依晨好搞笑好可愛」，小鮮肉張彬彬帥又霸氣演出，也被誇讚「蓮花夫妻太有CP感，這劇我追了。」