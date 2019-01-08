莊凱勛7個月萌兒Mars曝光！受訪到一半「搶麥克風吃」Q翻

記者林奕如／台北報導

莊凱勛8日帶老婆、7個月大兒子Mars出席凱渥尾牙，小嬰兒一登場就吸引目光，兒子面對閃光燈照不停，不哭也不鬧，十分大氣，還被封「淡定哥」，受訪到一半Mars搶麥克風來吃，莊凱勛忙制止：「NO，弟弟不行。」萌樣讓眾人融化。

▲莊凱勛帶7個月大兒子亮相。（圖／記者季相儒攝）

莊凱勛兒子之前有亮相過台南市政府廣告，因此對鏡頭不陌生，記者笑稱讚表現，莊凱勛笑說：「現在講還太早，剛才7點的時候，外面都聽到哭聲，現在吃完奶了，所以很鎮定，看等下的表現。」他有兒子後，最大轉變是休息時間都分給小朋友，收工後只想趕快回家，小倆口有計劃生第二胎，「先讓太太休息一下，因為她是全職帶小孩，很辛苦。」

▲鍾承翰出席凱渥尾牙。（圖／記者季相儒攝）

鍾承翰也是奶爸一族，看到莊凱勛小孩馬上微笑，他一人出席尾牙，表示兒子小翰寶現在1歲多，正是瘋狂奔跑年紀，有點難控制，「他會一直喊爸拔，就算媽媽在旁邊也是，讓媽媽小傷心。」他老婆是徐佳瑩經紀人，考量老婆年紀是高齡產婦，加上小倆口工作忙，怕沒時間陪小孩，因此目前暫不考慮第二胎。

▲李銘忠、李銘順兄弟檔。（圖／記者季相儒攝）

新加坡影帝李銘順和弟弟李銘忠合體，兩人相差5歲，他長兄如父，直接公開催婚弟弟，「我會用小孩照片催他，跟他說有小孩之後，生活會不一樣。」凱渥大家長洪偉明跟洪曉蕾、王聖芬一起登場，洪偉明被問愛徒林志玲感情，笑回：「她感情自己處理，真的管不了了。」幫忙看對象？他說：「不用啦。」

▲王聖芬、洪偉明、洪曉蕾。（圖／記者季相儒攝）