ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

莊凱勛7個月萌兒Mars曝光！受訪到一半「搶麥克風吃」Q翻

記者林奕如／台北報導

莊凱勛8日帶老婆、7個月大兒子Mars出席凱渥尾牙，小嬰兒一登場就吸引目光，兒子面對閃光燈照不停，不哭也不鬧，十分大氣，還被封「淡定哥」，受訪到一半Mars搶麥克風來吃，莊凱勛忙制止：「NO，弟弟不行。」萌樣讓眾人融化。

▲▼凱渥33周年時尚有愛派對,莊凱勛全家福。（圖／記者季相儒攝）

▲莊凱勛帶7個月大兒子亮相。（圖／記者季相儒攝）

莊凱勛兒子之前有亮相過台南市政府廣告，因此對鏡頭不陌生，記者笑稱讚表現，莊凱勛笑說：「現在講還太早，剛才7點的時候，外面都聽到哭聲，現在吃完奶了，所以很鎮定，看等下的表現。」他有兒子後，最大轉變是休息時間都分給小朋友，收工後只想趕快回家，小倆口有計劃生第二胎，「先讓太太休息一下，因為她是全職帶小孩，很辛苦。」

▲▼凱渥33周年時尚有愛派對,鍾承翰。（圖／記者季相儒攝）

▲鍾承翰出席凱渥尾牙。（圖／記者季相儒攝）

鍾承翰也是奶爸一族，看到莊凱勛小孩馬上微笑，他一人出席尾牙，表示兒子小翰寶現在1歲多，正是瘋狂奔跑年紀，有點難控制，「他會一直喊爸拔，就算媽媽在旁邊也是，讓媽媽小傷心。」他老婆是徐佳瑩經紀人，考量老婆年紀是高齡產婦，加上小倆口工作忙，怕沒時間陪小孩，因此目前暫不考慮第二胎。

▲▼凱渥33周年時尚有愛派對,李銘順,李銘忠。（圖／記者季相儒攝）

▲李銘忠、李銘順兄弟檔。（圖／記者季相儒攝）

新加坡影帝李銘順和弟弟李銘忠合體，兩人相差5歲，他長兄如父，直接公開催婚弟弟，「我會用小孩照片催他，跟他說有小孩之後，生活會不一樣。」凱渥大家長洪偉明跟洪曉蕾、王聖芬一起登場，洪偉明被問愛徒林志玲感情，笑回：「她感情自己處理，真的管不了了。」幫忙看對象？他說：「不用啦。」

▲▼凱渥33周年時尚有愛派對,洪偉明,洪曉蕾,王聖芬。（圖／記者季相儒攝）

▲王聖芬、洪偉明、洪曉蕾。（圖／記者季相儒攝）

拍全家福中還沒說可以動！　柴媽一個眼神小柴立刻坐好

推薦閱讀

尼泊爾小女童拉住張鈞甯　害羞送上自採「一袋白花」秒融化

超正女警原來是「周曉涵」！擒拿術超兇狠：我很不好惹

《大時代》男星小傷口變蜂窩性組織炎　「耳朵一度萎縮」

吳克群認愛女友陳語安首露面　用台語「超閃回應了」

BO妞一聽「老蕭叔叔」皺眉頭　偷觀察「他幹嘛一直模仿我」

激吻吳慷仁被爆伸舌頭　姚以緹喊冤：我沒有！

女友開口：借我一百萬！《大時代》男星拿空白支票任她填

林依晨《花不棄》乞丐裝超童顏！搭小鮮肉張彬彬「無違和」

白歆惠產後6月神速鏟肉！深V露球「罩杯UP」：我不習慣

《好色千金》穿越古代撩哥！「5主角顏值爆表」網讚養眼：追劇了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

理科太太「破產→上億身價」1年內超狂逆轉！　全靠這支「5分鐘奇蹟神片」

2019開始慘8年！「3重災區星座」曝光　這3名人果真出事…網傻爆眼

阿信衝康瑪莎硬唱《勇氣》　釣出梁靜茹本人回應！

陳意涵炫9個月孕肚「還是平的」！　賈靜雯雙手一抱傻眼：肚子到底藏哪

柯南長大變新一…小蘭升格「工藤太太」　《柯南》高甜特別篇閃爆CP粉！

失聯N天…老婆「飛半個地球」陪吃晚餐！　宥勝傻眼：妳真的瘋了

周興哲認愛三立女主播！曝相識過程喊幸福快樂：她在發亮

子瑜回台灣過年了！　「甜笑曬逆天長腿」現身小港機場

野生怪獸台中吃麵！　超近視角照流出..五迷暴動：羨慕隔壁先生

「心臟麻痺」一天爆兩命！33歲南韓花美男歌手猝死家中　新婚妻痛哭

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

莊凱勛, Mars, 洪偉明, 洪曉蕾, 王聖芬, 李銘順, 李銘忠, 鍾承翰

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 28年台灣神劇《家有仙妻》翻拍陸版！　網崩潰「誰能超越澎恰恰」
  2. 莊凱勛7個月萌兒Mars曝光！受訪到一半「搶麥克風吃」Q翻
  3. 賴雅妍冷酷總經理造型曝光！「頭髮長到肩膀」白西裝帥炸
  4. 王宇婕為愛當工具人　山區送貨遇爆胎...「鞋跟拔斷」照爬
  5. 賴冠霖保鑣就快20人！粉絲擠爆北京機場...20萬人線上接機
  6. 1分鐘影片認識2019年王大陸！合作蜜拉喬娃薇琪「懸掛直升機、撞整排汽車」
  7. 影／野生周子瑜現台南咖啡廳！　抱吉娃娃愛犬親民合照簽名
  8. 雷／周曉涵《必勝》被分手　老爸開「3項」準女婿條件
  9. 金在中回到家粉絲在等他！睡一半睜眼「在上面看著我」
  10. 安海瑟薇罕見染金髮、大尺度裸身上陣！「設局謀殺老公」爆燒腦結局

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366