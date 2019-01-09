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專訪／大飛秘愛楊晨熙6年：我很依賴她！《討M鬼》藏愛情故事

記者林奕如／專訪

大飛在聖誕節前夕，紐約布魯克林旋轉木馬旁下跪求婚楊晨熙（果凍姐姐），喜訊讓眾人祝賀，他接受《ETtoday星光雲》專訪，透露兩人已經交往6年了，「我們不是高調的人，沒有特別張揚啦！」他在交往1年多時，就親自寫了一首歌《討M鬼》，裡面藏兩人愛情故事。

▲▼大飛專訪。（圖／記者張一中攝）

▲大飛接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／記者張一中攝）

大飛2014年拍攝電影時，就親自寫了一首歌《討M鬼》，害羞表示：「其實就是寫給她（楊晨熙），歌詞有我們的故事，寫完之後一直放著，一放5年了，我現在組團YellowBlack耶魯布萊克，做自己的音樂，把創作拿出來，希望大家能夠喜歡。」他現組團籌備EP，主持、戲劇等同時進行，也很感謝女友無條件支持。

▲▼大飛專訪。（圖／記者張一中攝）

▲大飛放閃對女友的愛。（圖／記者張一中攝）

大飛寫歌靈感來源是女友，乾脆MV直接找本尊登場，兩人遠赴紐約取景，親密互動全都錄，他更選在布魯克林旋轉木馬下跪求婚，驚喜彩蛋收錄在MV最後，他真情流露，哽咽哭著承諾，讓許多人也看哭了，他說：「既然要做就做到底，即便女生沒有說（求婚），但我覺得這是應該要做的。」

▲獨家專訪大飛秘愛楊晨熙6年「我很依賴她」　《討M鬼》藏愛情故事。（圖／大飛提供）

▲獨家專訪大飛秘愛楊晨熙6年「我很依賴她」　《討M鬼》藏愛情故事。（圖／大飛提供）

▲大飛選在紐約求婚：「要給她難忘的感動。」（圖／大飛提供）

處女座的他，自認不是浪漫的人，沒有像別人包場五星級泳池、找來百位親友轟動求婚，但希望自己的求婚目的「要給她難忘的感動」。他也說，本來想在時代廣場求婚，但真的人太多了，沒辦法好好說話，最後選在安靜人少的旋轉木馬前，他回憶：「第一句話就結巴，我不知道自己在講什麼，也差點忘記下跪，而且很怕中間有空隙，所以就一直搶話講。」

▲獨家提供專訪使用。大飛秘愛楊晨熙6年。（圖／大飛提供）

▲大飛選在紐約求婚：「要給她難忘的感動。」（圖／大飛提供）

兩人交往6年，感情依舊甜蜜，秉持著「吵架不過夜」原則，大飛笑說：「交往初期吵架，她會先認錯，但久而久之，是變成我會去撒嬌，她就會心軟原諒，她情緒控管很好，吵架馬上就會和好，真的最久一次爭執，2天就結束了，因為拖久關係都會變差。」在感情世界中，他笑說「大男人、小男人」都當過，更直呼：「我滿依賴她。」放閃藏不住。

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關鍵字

大飛, 吳志慶, 果凍姐姐, 楊晨熙, 討M鬼

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