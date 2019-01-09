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晨翔退SpeXial才敢脫口罩搭捷運！甩框架0遮掩：不是偶像了

記者林奕如／台北報導

連晨翔2017年1月無預警宣布退出SpeXial，花費一年多時間打官司，終於獲得自由身，他大方坦言，在男團時有「偶像框架」，出入都會戴口罩，這樣才有安全感，也很在意別人眼光，但現在坐捷運公車都零遮掩，被人認出來也很自然，「總比別人不認識你好。」

▲▼ 連晨翔金豬年前偕財神 為寒士尾牙祈福 。（圖／記者周書羽攝）

▲▼ 連晨翔金豬年前偕財神 為寒士尾牙祈福 。（圖／記者周書羽攝）

▲連晨翔金豬年前偕財神，為寒士尾牙祈福 。（圖／記者周書羽攝）

連晨翔退出團體後0收入，轉戰戲劇圈，主演網劇《以你為名的青春》還被封男朋友教科書，他9日出席創世基金會活動，呼籲大眾「500紅包傳『箸』福，認桌5000祝團圓」為寒士尾牙祈福，活動吸引約20位死忠粉絲到場，手上相機、手機拍不停，卸下男團身份，依舊還是有人氣。

▲▼ 連晨翔金豬年前偕財神 為寒士尾牙祈福 。（圖／記者周書羽攝）

▲連晨翔出席創世基金會公益。（圖／記者周書羽攝）

連晨翔1月3日生日，生日當天忙工作，趕時間搭計程車上國道，但沒想到遇到爆胎，「一開始還以為撞到東西，因為時速100真的沒感覺，以為是正常顛頗，但發現不對勁之後，司機努力的從中間車道開往路旁，拖行約100公尺吧！」他心想，不會吧，今天正好生日，但樂觀一想，新年第一爆，希望之後事事順利。

▲▼ 連晨翔金豬年前偕財神 為寒士尾牙祈福 。（圖／記者周書羽攝）

▲連晨翔坦言卸下男團身份更自在，出入都零遮掩 。（圖／記者周書羽攝）

2019年他希望朝演員之路繼續發展，不想角色被定型高富帥，空窗有一段時間的他，更許願「希望交一個女朋友」，大方坦言欣賞有仙氣感的歌手白安，但被問空窗多久，他不願正面回應，只說忘記了。他也說，若真的戀愛不會公開，被拍到的話，他思考一下，直說要看狀況，「我頂多不發表意見，覺得粉絲有權利知道，但我沒有義務要告訴你，因為這是我的私事。」

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連晨翔, 晨翔, SpeXial

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