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宋慧喬、宋仲基也追這一部！　李準、庭沼珉定情作「回答藏玄機」

記者蕭采薇／綜合報導

在南韓創下破30%的高收視率家庭劇《爸爸好奇怪》，集結了國民媽媽金海淑、演技派韓星李幼梨、李準、庭沼珉、金永哲、柳秀榮等多位演員。劇情描敘一對經營小吃店的夫妻擁有四個子女的大家庭，在面對人生的課題上，因為個性的不同，而延伸出來的爆笑溫馨家庭故事，連宋宋夫妻都著迷。

▲▼ 《爸爸好奇怪》庭沼珉初次見面就撕開李準上衣。（圖／東森戲劇台提供）

▲庭沼珉初次見面就撕開李準上衣，《爸爸好奇怪》是兩人定情作。（圖／東森戲劇台提供）

《爸爸好奇怪》在南韓的高人氣延燒到演藝圈，連宋仲基、宋慧喬夫婦都是這部戲的忠實粉絲，聽到這個消息的李幼梨，開心表示：「我自己也是宋仲基的粉絲，能被他看到自己的演出，實在是好害羞。」李幼梨更笑說，如果有機會和對方同台，她想跟宋仲基要簽名。

▲▼ 《爸爸好奇怪》庭沼珉初次見面就撕開李準上衣。（圖／東森戲劇台提供）

▲《爸爸好奇怪》是在南韓創下破30%的高收視率家庭劇。（圖／東森戲劇台提供）

偶像團體MBLAQ出身，近年轉戰戲劇圈小有成績的李準，在《爸爸好奇怪》中演出演技遭受質疑的偶像，同時具有身世之謎，與劇中飾演經紀人的庭沼珉有大量的對手戲。兩人初次見面，庭沼珉就撕開李準上衣，讓李準就整個胸口露出來。隨著拍攝相處的時間增加，兩人感情也日益漸進，在戶外拍攝時，李準還貼心的幫庭沼珉撐傘遮陽，不避諱地同喝一瓶水，最後李準也大方承認與庭沼珉正在戀愛，假戲真做的情侶又一對。

▲▼ 《爸爸好奇怪》庭沼珉初次見面就撕開李準上衣。（圖／東森戲劇台提供）

▲《爸爸好奇怪》李準飾演演技受到質疑的偶像。（圖／東森戲劇台提供）

飾演李準經紀人的庭沼珉，分別與李光洙、李準都拍攝愛情戲，被問到對兩人的印象時，她說李光洙就是像朋友的感覺，李準則是很有男人味，從回答中就不難發現，李準果然是庭沼珉最終的選擇。《爸爸好奇怪》自1月9日起，週一至週五晚間6點在東森戲劇台全台首播。

▲▼ 《爸爸好奇怪》庭沼珉初次見面就撕開李準上衣。（圖／東森戲劇台提供）

▲《爸爸好奇怪》庭沼珉飾演李準經紀人。（圖／東森戲劇台提供）

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李準, 庭沼珉, 爸爸好奇怪

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