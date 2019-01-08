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影評／《邊境奇譚》噱頭與內容兼具

圖文／鏡週刊

《邊境奇譚》真稱得上是部「奇」片。

【影評】《邊境奇譚》　噱頭與內容兼具

女主角是個長相特殊但能力超強的海關檢查員，她光用嗅的，就可以確認旅客是否作奸犯科；而且範圍之廣，絕不僅於食物、毒品之類。因為她聞的，是人的羞愧、內疚與憤怒。這種結合動物性與超能力的專長，就連重案組都想借重，但她卻選擇離群索居。除了大眾對她外貌有意無意的歧視霸凌之外，大自然的野性召喚，也透露了一點玄機。

你可以放心，本片並未陷入好萊塢超級英雄電影那種簡單掙扎、昇華、然後拯救世界的固定旅程；反而讓她在工作上首次凸槌後，展開驚呆所有保守派的自我探索。

這裡面自然會有個男主角，但絕非你期待的那種。在她打開心胸的同時，也顛覆了種族、性別的定義。編導阿里阿巴斯摒棄主角非性感不可的鐵律後，更誠實擁抱身體的高潮愉悅。它會出現一些令觀眾忍俊不已的場面，因為我們總以為花前月下是俊男美女的專利，殊不知被視為染色體出錯的醜八怪，可能是更優秀的人種。而某些令人驚呼的「創意」，除了奇觀，背後也有強悍的態度，彼此相得益彰，實在比大多數中規中矩的電影有趣太多。

男與女、美與醜、正常與殘缺、正義與邪惡，在這裡都有「相對」而非「絕對」的答案。就像女主角以為找到歸屬，但揪出過去的錯誤，不代表現在一切都是對的。所以，愛情也不會是所有難題的解藥。

《邊境奇譚》具備了類型電影的娛樂性，用想像力十足的奇幻情節，去衝撞頑固的偏見及體制，讓民間傳說成功化為現代寓言。奧斯卡級的特殊化妝技術，也讓男女主角精湛的演技，如虎添翼。

87分
  • 導演：阿里阿巴斯
  • 演員：伊娃梅蘭德、艾羅米婁諾夫
  • 片長： 110分鐘
  • 級別：輔12級
  • 上映日期： 1月4日
  • 90分以上：神作！一定要膜拜
  • 80～89分：佳作！不看就沒話題了
  • 70～79分：普作！錢很多就看看吧
  • 60～69分：爛作！避之大吉
  • 60分以下：糞作！看完要洗眼睛
聞天祥


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