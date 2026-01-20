走過失語症陰霾！田依甯「瘋馬秀」解鎖最火辣尺度

記者許逸群／台北報導

女星田依甯日前登上民視年度指標性、全台矚目的除夕特別節目《民視發發發》，隨著白家綺與蘇晏霈所領軍的「魅力四射瘋馬秀」熱舞賀歲。從實境秀到各大綜藝節目，田依甯在工作中不僅鍛鍊體能，也累積了豐富的見聞。此次參與的熱情瘋馬秀，更可說是她出道以來最火辣的一次演出。

▲田依甯錄製民視特別節目。（圖／經紀人提供）

排練與錄製過程雖然辛苦，尤其節目一開場氣勢磅礴的「百人大開場」，從早到晚堪稱體力與耐力的接力賽。田依甯感性表示，能跟隨兩位師姐白家綺與蘇晏霈，以及眾多前輩的腳步同台感到非常榮幸。始終不變的，是對每次工作結束後所收穫的那些滿滿友誼心懷感謝，也因此再累都甘之如飴。

▲田依甯參與節目的賀歲熱舞演出。（圖／經紀人提供）

走過「失語症」的陰霾，田依甯如今終於能再次敞開喉嚨，開懷與大家談笑。隨著除夕特別節目熱鬧登場，也正式為她2026年的工作全面揭開序幕。在母經紀公司安排下，她今年參與主演的新戲即將開鏡；子母經紀公司雙邊「左右開工」，攜手協力輔佐、全面護航她邁向全新階段。

田依甯直言，心中除了幸福，更充滿感謝與惜福。無論以何種形式站上舞台或螢光幕前，她都將懷抱滿滿誠意與最佳狀態，迎接每一次淬鍊，回饋始終默默支持她的粉絲。」

其實，早在2022年「虎」年除夕夜，田依甯便曾於《超級巨星紅白藝能大賞》中，與《全明星運動會》第三季藝人們一同向觀眾拜年。相隔四年再度於圍爐時刻與觀眾相會，雖非年年相見，但從「虎」年到「馬」年，她笑說這回更是絲毫不敢「馬虎」，要以最火熱的演出向大家賀歲。