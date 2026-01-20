ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
嚴藝文《影后》後推新作「雙男神主角」卡司超狂　認了拍完陷症候群

記者黃庠棻／台北報導

公共電視出品、由嚴藝文導演和製作人丁長鈺開創的禧歡創作有限公司製作的年度愛情輕喜劇《欠妳的那場婚禮》，是金鐘導演嚴藝文繼《俗女養成記》、《影后》後全新力作，首度以男性視角出發，集結張孝全、蘇慧倫、朱軒洋、謝盈萱、姚淳耀、黃迪揚、王渝萱、蒲禾菲、裴子齊演出。

▲嚴藝文新作《欠妳的那場婚禮》找來張孝全、朱軒洋主演。（圖／公視提供）

▲嚴藝文新作《欠妳的那場婚禮》找來張孝全、朱軒洋主演。（圖／公視提供）

影集《欠妳的那場婚禮》講述曾經憑一張帥臉與音樂才華風靡樂壇的「馬子狗樂團」主唱周可傑（張孝全飾），如今成了自我感覺良好、卻再也寫不出歌的落魄中年，更與妻子陳立璇（蘇慧倫飾）的關係降至冰點。他不明白，當年那個25歲出道即巔峰、意氣風發的自己（朱軒洋飾），為何會淪落至此？就在他試圖挽救破碎的婚姻時，一場超現實的奇蹟悄然降臨，帶領他重新找回愛的初衷。

▲嚴藝文新作《欠妳的那場婚禮》找來張孝全、朱軒洋主演。（圖／公視提供）

▲嚴藝文新作《欠妳的那場婚禮》找來張孝全、朱軒洋主演。（圖／公視提供）

嚴藝文導演表示《欠妳的那場婚禮》是承載著她對「男子樂團」和「音樂」的迷戀之作，笑說「這齣戲滿足了我把音樂融入戲劇的夢想，我很期待觀眾看戲之後的回饋。」她更在殺青之後，真的報名學爵士鼓「因為對樂團和音樂的熱血種子還在血液裡燃燒，我默默許下一定要『學會』一種樂器。」

▲嚴藝文新作《欠妳的那場婚禮》找來張孝全、朱軒洋主演。（圖／公視提供）

▲嚴藝文新作《欠妳的那場婚禮》找來張孝全、朱軒洋主演。（圖／公視提供）

不僅如此，嚴藝文也透露因為兩位男主角是樂團主唱的設定，所以在開拍前花了許多時間精神上吉他課，歌唱課。與以往角色形象有很大的落差，首度挑戰飾演生活感十足的「廢中年」張孝全分享第一次看到劇本時「原以為是單純的喜劇，在閱讀幾次後就發現不是那麼簡單的故事」，也因為過往沒有嘗試過因此決心接演。

▲嚴藝文新作《欠妳的那場婚禮》找來張孝全、朱軒洋主演。（圖／公視提供）

▲嚴藝文新作《欠妳的那場婚禮》找來張孝全、朱軒洋主演。（圖／公視提供）

對於詮釋樂團主唱的角色設定，為戲獻唱的張孝全也趣味表示「我很真誠」讓人非常期待。首次與導演嚴藝文合作，剛開始兩人對於呈現的狀態一直無法達到彼此的想像「我覺得這次有很多突破，讓演員拆解再重組，真的是很棒的經驗。」

▲嚴藝文新作《欠妳的那場婚禮》找來張孝全、朱軒洋主演。（圖／公視提供）

▲嚴藝文新作《欠妳的那場婚禮》找來張孝全、朱軒洋主演。（圖／公視提供）

談到與演員的合作，嚴藝文笑說與張孝全首次見面試鏡剛好是自己生日，當時立刻被他眼中的溫柔感吸引「這跟我在螢幕上看到的硬漢形象完全不同，那個眼神正是我想像中年周可傑的樣子。」

▲嚴藝文新作《欠妳的那場婚禮》找來張孝全、朱軒洋主演。（圖／公視提供）

▲嚴藝文新作《欠妳的那場婚禮》找來張孝全、朱軒洋主演。（圖／公視提供）

朱軒洋對於要在劇中開唱表示很難想像「在看劇本的時候會在腦海裡想像畫面，但是看這個角色的時候，完全沒畫面，沒辦法想像自己成為一個樂團主唱會是什麼樣子，所以這個角色很吸引我想挑戰。」

▲嚴藝文新作《欠妳的那場婚禮》找來張孝全、朱軒洋主演。（圖／公視提供）

▲嚴藝文新作《欠妳的那場婚禮》找來張孝全、朱軒洋主演。（圖／公視提供）

而朱軒洋也透露以前跟朋友去唱歌都是屬於不太唱的，也不是會隨音樂舞動的人，沒想到這次因為角色要成為樂團主唱、要會彈吉他、跳舞、唱歌，所有技能對於朱軒洋都是全新的領域和挑戰「這次透過拍戲免費上了吉他課、唱歌課、跳舞課，其實很過癮，前製的幾個月幾乎每天排滿課程，很像練習生的生活⋯⋯很充實。」

▲嚴藝文新作《欠妳的那場婚禮》找來張孝全、朱軒洋主演。（圖／公視提供）

▲嚴藝文新作《欠妳的那場婚禮》找來張孝全、朱軒洋主演。（圖／公視提供）

談及練唱過程，朱軒洋坦言覺得自己唱歌不是好聽的「但也不至於太爛，沒想到唱歌老師說我很差，需要加強練習、也加了很多課。從練習丹田發聲、音準、節奏開始，大概持續上了3個月。後來戲裡表演唱歌的部分連續拍了兩天，一天唱了大概30到40次，可能真的多少有用到丹田發聲，所以才有辦法唱那麼多次。加上台下演出觀眾的人也很多，真的需要勇氣才能在舞台上唱！」

▲嚴藝文新作《欠妳的那場婚禮》找來張孝全、朱軒洋主演。（圖／公視提供）

▲嚴藝文新作《欠妳的那場婚禮》找來張孝全、朱軒洋主演。（圖／公視提供）

嚴藝文導演坦言《影后》是以女生視角看的故事，但《欠妳的那場婚禮》剛好相反，是一齣比較以男生視角訴說的故事「拍攝過程對我來說是一趟全新的冒險，搞定一群女演員和搞定一群男演員竟然是如此截然不同的體驗，太刺激太驚險也太感動」。

▲嚴藝文新作《欠妳的那場婚禮》找來張孝全、朱軒洋主演。（圖／公視提供）

▲嚴藝文新作《欠妳的那場婚禮》找來張孝全、朱軒洋主演。（圖／公視提供）

對此，嚴藝文笑說「以至於殺青後大概有兩個星期走不出來所謂的『殺青症候群』。那兩個星期我沒辦法做任何事，因為我太想念裡面的每一個角色每一個演員，我還不想從這個故事中離開。」

▲嚴藝文新作《欠妳的那場婚禮》找來張孝全、朱軒洋主演。（圖／公視提供）

▲嚴藝文新作《欠妳的那場婚禮》找來張孝全、朱軒洋主演。（圖／公視提供）

海報視覺由設計師陳世川操刀，以粉紫色系搭配手作塗鴉感呈現青春活力。亮點在於男主角「雙周可傑」的時空交會，張孝全飾演的中年版與朱軒洋飾演的25歲版同框，貫穿婚姻、情感與成長等核心主題。年輕版以半透明視覺呈現虛實交錯的時光感，引發後續劇情想像空間。影集《欠妳的那場婚禮》將於今年第二季在公共電視播出。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

