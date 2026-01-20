快訊／米倉涼子涉嫌違反麻藥法遭函送！涉案細節曝…去年認配合調查

記者陳芊秀／綜合報導

50歲日本女星米倉涼子因涉嫌違反《麻藥取締法》已經被函送。消息於20日曝光震驚各界。

▲米倉涼子涉嫌違反《麻藥取締法》被函送。（圖／翻攝自IG）

據《富士電視台新聞網FNN》報導，關東信越厚生局麻藥取締部，因發現米倉涼子與一名阿根廷籍男性友人涉嫌涉及非法藥物，於去年（2025）夏季前往兩人家中進行搜索。過程中查獲了疑似藥物的物品，經鑑定結果確認為非法藥物。

由於該名阿根廷籍男子已經出境，但麻藥取締部門持續展開調查，包括確認該藥物歸屬於誰等，並將雙方可能的共同持有作為立案方向之一。

米倉在2025年12月底在官網首度回應騷動，「如部分報導所言，確實有調查機構進入我家進行搜索。今後我仍會持續配合調查，不過我認為目前為止所做的配合已達一個階段性的結束。」她當時聲明並未提及毒品相關內容，承諾會配合調查，也被視為會重啟演藝活動。

而東京地方檢察廳已經受理函送案件，未來是否起訴將會進行慎重審酌。

米倉涼子主演《派遣女醫》系列成為電視圈收視女王，近年轉戰串流市場，預計2月13日平台要上線《Angel Flight 空中送行者》的續篇電影版。如今傳出涉違反《麻藥取締法》被函送的消息，是否影響電影上線也備受關注。

▲米倉涼子主演電影預計2月13日串流上線。（圖／翻攝自官網）

