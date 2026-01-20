李多慧衰捲風波！遭爆要求多價格高　經紀人反駁吐真實情況

記者孟育民／台北報導

韓籍啦啦隊女神李多慧近來話題不斷，人氣高漲之際，不僅被脫口秀演員林妍霏拿來當段子，甚至今（20日）遭周刊爆出，她對工作的態度與期待規格不但要求繁多，報價也比其他韓籍啦啦隊高出3倍，還有意減少上半年活動，引發外界議論。對此，李多慧經紀人也發聲反駁。

▲李多慧近來人紅是非多。（圖／資料照／記者徐文彬攝）

李多慧的韓國經紀人發出正式聲明表示，經確認目前已發布的相關報導內容，其中部分資訊恐造成誤解，特此澄清，李多慧完全沒有在2026年上半年減少活動的計畫，目前仍持續於國內外進行多元且穩定的工作行程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

聲明指出，截至今年3月中旬為止，李多慧已排定包括球團於美國的相關活動、3月初東京巨蛋的 WBC 行程，以及多項商業廣告拍攝與公開活動，整體行程幾乎已滿，後續也將持續以認真負責的態度投入各項工作。針對外界關注的合作與溝通問題，經紀人也說明，整體活動方向與主要決策皆由韓國所屬公司統一統籌，日常實務溝通則由台灣當地經紀人負責，並不存在要求合作單位必須使用韓文溝通，或因語言造成合作不便的情況。



至於外界質疑的合作流程複雜與價碼問題，經紀人指出，實務上確實可能存在廣告主、代理商、行銷公司等多層合作結構，但所有最終決策皆由韓國所屬公司統一確認拍板，並強調李多慧從未提出任何個人性質或不合理的附加要求。最後，經紀人也表示，李多慧未來將持續珍惜在台灣的每一項活動機會，並以最誠懇的態度回應粉絲與合作夥伴的支持與期待。

李多慧經紀人完整回應如下：

我是李多慧的韓國所屬公司經紀人 Jack。

首先誠摯感謝各界對多慧的關心與關注。

在確認目前已發布的相關報導內容後，針對其中可能產生誤解之處，特此整理事實並加以說明。

李多慧完全沒有在 2026 年上半年減少活動的計畫，目前仍持續於國內外進行多元且穩定的工作行程。

尤其至三月中旬為止，已排定包含球團於美國的相關活動、三月初預計於東京巨蛋舉行的 WBC 相關行程，以及多項商業廣告拍攝與活動出席等，整體行程幾乎已滿，後續也將持續以認真負責的態度投入各項活動。

關於決策與溝通架構方面說明如下：

整體活動方向與主要決策皆由韓國所屬公司統一負責與統籌，而實務層面的日常溝通窗口則由台灣當地經紀人負責。

因此，與廣告主及主辦單位的溝通皆能依照台灣當地的作業方式順利進行，相關資料也會經由內部翻譯與審核流程後再行確認，合作過程並無任何溝通上的問題。

並不存在要求對方必須使用韓文溝通，或因語言與流程造成合作不便的情況。

此外，在商業合作上，

除了廣告主與所屬公司直接合作的模式外，也確實存在廣告主 → 廣告代理商 → 行銷公司 → 經紀公司等多層次合作結構，因此在外界看來，溝通流程可能較為複雜。

即便如此，所有最終決策仍一律由韓國所屬公司統一確認與拍板，並確保整體合作過程不會產生混亂或誤解。

在拍攝與活動執行方面，

除了為確保作品與成果品質所必要的基本條件外，從未提出任何個人性質的要求或不合理的附加條件，所有行程皆建立在與合作夥伴相互尊重與信任的基礎上進行。

未來，李多慧也將持續珍惜在台灣的每一項活動機會，

並以最誠懇的態度回應粉絲與所有合作夥伴的支持與期待。

再次感謝大家長期以來的關心與應援。

謝謝大家。

—

李多慧 韓國所屬公司

經紀人 Jack