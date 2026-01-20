《甄嬛傳》片尾曲原唱驚現西門町街頭！　「爸爸是金曲男星」狂爆料

記者蔡琛儀／台北報導

台北海洋科技大學新媒體學程日前於西門町舉辦街頭演唱活動，現場意外迎來驚喜彩蛋，曾是《甄嬛傳》片尾曲〈淚崩了〉原唱吳亦帆逛街巧遇學生演出，當場「亂入」開唱，原音重現15年前經典旋律，瞬間吸引數百名民眾駐足圍觀，全場大合唱場面相當震撼。

▲▼ 吳亦帆街頭與學生合唱。（圖／台北海大提供）

吳亦帆聽到學生演唱〈淚崩了〉後又驚又喜，直呼「他們年紀這麼小也會唱！」隨即加入演出，宛如行走CD的穩定唱功，讓西門町鬧區瞬間變成大型演唱會，現場民眾紛紛拿起手機拍攝，氣氛一度沸騰，不料演出途中引來其他街頭藝人不滿，多次檢舉導致表演被迫中斷，學生一度情緒受挫。吳亦帆則展現豐富舞台經驗，安撫學生情緒，鼓勵大家面對突發狀況不要慌張，協助完成整場演出。

有趣的是，她爆料這首歌其實是關於老爸、金曲歌手北原山貓（吳廷宏），「爸爸之前生了很重的病，一直都不聽話，長輩很多耳朵都很硬，所以有點虧他『耳朵在哪裡～可以聽一下嗎』？要爸爸不要假裝聽不見，音樂不要放太大聲。」

吳亦帆笑說：「爸爸怎麼害死我的？比如說，他以前在部落騎野狼爬山坡，但沒力，結果把我摔跌倒在地上全身都是傷口，他就說：『你不要跟媽媽說，就給你買糖果吃。』這還算是日常平常的事；有一次他帶我去溪邊，他就把我丟水裡面，我都快淹死了，是別人把我拉起問：『這是誰的小孩？』才救起來的。」講完全場大笑，也化解了同學們又受傷又緊張的氣氛。