柯震東徵韓文家教！不看學歷「只堅持唯一條件」：有興趣的開放報名

記者潘慧中／綜合報導

柯震東日前才坦承入了CORTIS的坑，沒想到，他20日無預警透過Threads發布一則徵才貼文，「誠徵韓文家教老師」，更引人注目的是，他列出了對老師的「三個要求」，但仔細一看，這三點條件其實都一模一樣！

▲柯震東誠徵韓文家教。（圖／翻攝自Threads／kaikaiko）



柯震東在貼文中開門見山地寫道「誠徵韓文家教老師」，並搭配兩個比著YA的手勢符號，「有興趣的開放報名」。這則突如其來的徵人訊息，顯示出他近期有意精進語言能力，希望能找到合適的對象來指導韓文。

▲柯震東有意精進語言能力。（圖／翻攝自Instagram／kaikaiko）



不過，最讓粉絲感到幽默的是柯震東對於家教老師的篩選標準，只見他條列式寫下「1 不能兇我！2 不能兇我！3 不能兇我！」連續三次強調同樣的內容，且每一句都加上驚嘆號，強烈表達出他的唯一堅持。

▲柯震東只希望老師不會兇他。（圖／翻攝自Instagram／kaikaiko）



這篇徵人文曝光後，展現了柯震東私下有趣的一面。不同於一般徵才通常會列出學歷、經驗或教學時數等條件，他反而將「態度溫和」視為最高指導原則，希望能找到一位不會動怒的老師。