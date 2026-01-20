詹惟中招認窮到「差點賣屁股」 曾治豪年少走歪遭捅12刀

記者葉文正／台北報導

藝人在螢光幕前風光無限，但不少人卻花大半輩子在療癒童年的傷。詹惟中年輕缺錢，差一點隨友人出賣肉體換生活費，貧困陰影造成他日後「變態炫富」。小賀（曾治豪）因缺失父母的愛，不學好踏上歹路，遭惡霸誤砍12刀，險些喪命。此外，趙正平、楊繡惠和章家瑄各自有埋藏在過往的痛苦回憶，一同上TVBS節目《11點熱吵店》，吐露心中難以撫平的傷痛。

▲曾治豪自爆曾被砍12刀。（圖／TVBS）



詹惟中在澳門出生，自小家中貧苦，幼年隨家人搭難民船來台，一家五口落腳台中清水，住進荒廢的眷村。他表示成長過程學壞，逃學、打架樣樣來，甚至逃家在外，一開始沒錢生活，他苦笑回憶：「從基隆來的2個室友看我這麼窮，竟然說要帶我到公園賣屁股！」後來窮到沒辦法，只好到醫院賣血，才勉強生存下來。有一回他未成年到舞廳，被警察臨檢抓進看守所，父親隔2天來保他，見到父親淚流滿面，從此洗心革面。兒時的生存壓力，成為詹惟中成長的陰影，也成為他追逐財富的動機，他坦承：「我被窮怕了，所以心裡有障礙，現在才會變態炫富！」

▲詹惟中窮到差點被朋友帶去賣屁股。（圖／TVBS）



小賀的父親是已故綜藝大哥賀一航，他自幼在奶奶家生活，直至進演藝圈才與父親有真正互動，童年父母缺席，成為影響人生的大事件。他國中漸走歹路，結交三教九流朋友，叛逆翹課、抽菸，做過不少荒唐事，他透露：「我曾拿噴漆在牆壁噴『恨』、拿菜刀把沙發砍壞！」他越幹壞事就被家長打得越兇，陷入惡性循環。人生的轉機來自有天他和朋友吃宵夜，突然一輛車子疾駛至他面前，4名惡煞下車，不分青紅皂白攻擊他，小賀被捅12刀，送醫發出2張病危通知，好不容易才保住一命。在病床前，小賀第一次看見父親紅了眼眶，也才感受到家人的溫暖。





▲唐綺陽(左)與阿KEN。（圖／TVBS）

除了詹惟中與小賀，主持人阿Ken童年的陰影來自於2個哥哥的嘲笑，不論是念幼稚園、媽媽幫洗澡，都被嘲笑幼稚，導致他成長過程不停自我懷疑：「我是不是真的這麼不好？是不是都沒有長大？」唐綺陽則對媽媽不斷地否定耿耿於懷。另外，趙正平小學被有錢同學栽贓偷吃便當，遭老師痛罵：「你這個偷飯賊，要不要臉！」楊繡惠4歲陪著媽媽捉姦、章家瑄用叛逆行為引起爸爸的注意力。更多精彩節目都在1月20日晚間11點TVBS 42台《11點熱吵店》。