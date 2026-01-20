《黑澀會》可青首鬆口「去年曾懷孕」！10週胎停原因曝：相信寶寶會回來

記者潘慧中／綜合報導

可青曾是《我愛黑澀會》班底，後來以女團「Twinko」出道。感情方面，她2024年底正式舉辦婚禮，喜獲各界祝福。近日格外引起討論的是，當被網友問及「有計劃當媽媽嗎」時，她首度鬆口坦言去年曾成功懷孕，但遺憾的是，胎兒最後因為一些原因離開了。

▲可青首度鬆口坦言去年曾成功懷孕。（圖／翻攝自Instagram／cathyshyu）



可青19日在Instagram限時動態中回應粉絲關於「生子計畫」的提問。面對網友好奇詢問是否有當媽媽的打算，她坦言對於懷孕這件事，向來抱持的態度都是「順其自然」，並沒有給自己太大的壓力或設定強硬的時間表，展現出隨緣的心態。

▲▼可青對於生小孩抱持順其自然的態度。（圖／翻攝自Instagram／cathyshyu）



然而在過程中，可青也經歷了不為人知的傷痛，「去年原本有寶寶，但在9、10週的時候因為染色體異常所以胎停了。」她附上一個哭泣的表情符號，簡短的文字中流露出當時失去孩子的不捨。

▲可青2024年底完成人生大事。（圖／翻攝自Instagram／cathyshyu）



儘管如此，可青仍展現出正向樂觀的態度面對未來。她表示現階段的目標是照顧好身體，「我相信寶寶會再回來」，展現出調養好身子、隨時準備好再次迎接新生命的心情。