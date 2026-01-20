手握三檔節目...許志豪砸30萬孝親行　「竟遭按摩師突襲下體」嚇喊：NO！

記者蔡琛儀／台北報導

歌手、主持人許志豪近年事業運超旺，手握手上同時有《綜藝一級棒》、〈超級紅人榜》、《唱歌給你聽》等節目，但孝順的他還是不時會帶父母出門走走，近日他和父母到曼谷旅遊，不僅搭商務艙、住河畔五星級飯店，旅費粗估已花了超過台幣30萬。

▲許志豪豪砸超過30萬帶爸媽曼谷孝親行。（圖／許志豪提供）

而他此次到曼谷也不忘帶爸媽體驗泰式按摩，卻遇到男性按摩師傅不斷在他的「敏感部位」周遭試探，甚至用英文問他是否需要「特別服務」，當時許志豪爸媽還在他旁邊按摩，讓他嚇到趕緊拒絕，頻說：「NO！」就怕真的有「生理反應」。

許志豪這次搭計程車也一度遺失手機，他連忙用APP跟對方聯絡，但司機都沒回，「後來客服幫忙找司機，也提醒我要在4個小時內聯絡，不然資訊可能就會消失不見。」

▲▼許志豪相當孝順。（圖／許志豪提供）

好在等了半個小時，許志豪就接到司機來電表示撿到了手機，最後給了司機300元泰銖，請司機把手機送回飯店，他直言由於手機裡面的檔案資料太多，還有在曼谷當地預定好的餐廳及門票，萬一手機真的不見，行程恐會受到影響。他此次也幸運約到當紅的「Dior Cafe」，且是出發前兩天才預約到，笑說：「媽媽就收集到了LV Cafe和 Dior Cafe的下午茶了，買不起名牌包，至少喝到了下午茶。」