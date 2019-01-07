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抓包尼克舊硬碟「和女生親密照」　Ashly崩潰大哭：為什麼騙我

記者許皓婷／綜合報導

網紅團體「這群人」憑藉創意搞笑影片爆紅，成員之一的尼克人氣也超旺，他女友是香港Youtuber「Ashly老陳」，小倆口常大方在鏡頭前曬恩愛，分享生活點滴。他近日卻被女友發現以前高中的硬碟中，有和女生的「床照」，讓Ashly當場難過淚崩。

▲Ashly在尼克電腦發現親密照。（圖／翻攝自YouTube）

▲尼克和女友Ashly感情甜蜜。（圖／翻攝自IG／尼克）

尼克在最新PO出的影片中，開箱了自己塵封已久的高中時期硬碟，他在放進電腦前，還緊張地直呼：「我真的忘記裡面有什麼了！」只見一開始，都只是些陳年舊照，但在打開一個資料夾後，裡面卻放著他和一名女生的合照，當Ashly詢問女方身分時，他則回應：「是我同學的妹妹，我們後來沒有交往！」但卻被發現他還帶該位女孩回家。

▲Ashly在尼克電腦發現親密照。（圖／翻攝自YouTube）

▲Ashly在尼克電腦發現親密照。（圖／翻攝自YouTube）

▲Ashly在尼克電腦發現親密照。（圖／翻攝自YouTube）

▲Ashly在尼克電腦發現親密照。（圖／翻攝自YouTube）

▲Ashly在尼克電腦發現親密照。（圖／翻攝自YouTube）

而接下來的一系列照片中，還出現了尼克手拿著頭髮的「床照」，他則緊張地解釋：「我跟她沒有任何關係！」但Ashly看完崩潰直呼：「我要哭了！」當場難過地拭淚，她更無奈地說：「有就直接講，你為什麼要騙我，我難過是因為你騙我！」最後更錄不下去，直接趴在桌上痛哭。

▲Ashly在尼克電腦發現親密照。（圖／翻攝自YouTube）

▲Ashly在尼克電腦發現親密照。（圖／翻攝自YouTube）

▲Ashly在尼克電腦發現親密照。（圖／翻攝自YouTube）

▲Ashly在尼克電腦發現親密照。（圖／翻攝自YouTube）

▲Ashly當場難過大哭。（圖／翻攝自YouTube）

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