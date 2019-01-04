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認愛5個月！泫雅甜喊E'Dawn「3個字」　網全傻眼：什麼情況

記者許皓婷／綜合報導

南韓女星泫雅公開認愛師弟E'Dawn（金曉鐘）後，越愛越大方，不僅常在社群網站上公開放閃，她4日PO出兩人合作的新歌影片，更直接稱呼對方為「未婚夫」，掀起熱烈討論。

▲泫雅叫男友未婚夫。（圖／翻攝自IG／泫雅）

▲泫雅叫男友未婚夫。（圖／翻攝自IG／泫雅）

▲泫雅和E'Dawn交往2年。（圖／翻攝自IG／泫雅）

泫雅4日曬出一段影片，只見畫面中，她和男友E'Dawn並肩坐在椅子上，疑似正聽著兩人合作的新歌，她並在IG上PO出歌詞：「那種細微的差別只有我們知道，所有的一切我都願意承諾，我的Fiancé（未婚夫），你和我走在相同的路上，一起度過剩下的時間。」直接稱呼男友為未婚夫。網友看了紛紛驚呼：「這是什麼情況」、「好事將近了嗎」、「希望有好結果」。

▲泫雅叫男友未婚夫。（圖／翻攝自IG／泫雅）

▲泫雅叫男友未婚夫。（圖／翻攝自IG／泫雅）

▲泫雅疑將與E'Dawn合作新歌。（圖／翻攝自IG／泫雅）

泫雅2018年8月被爆熱戀師弟E’Dawn，起初經紀公司否認，但隨即遭當事人打臉，並承認已交往2年多，因公司和兩人的說法反覆，引起粉絲反彈，E’Dawn遭暫時停止活動，隨後9月中爆出Cube娛樂以「無法恢復信任」為由，決定將兩人退社，最後雙方在10月中與11月中與經紀公司解除合約，打包離開。

▲泫雅叫男友未婚夫。（圖／翻攝自IG／泫雅）

▲泫雅與師弟E'Dawn認愛後，雙雙被公司辭退。（圖／翻攝自IG／泫雅）

【泫雅IG發文】

那種細微的差別只有我們知道
所有的一切我都願意承諾 Fiancé
芍藥花滿開
你和我走在相同的路上
剩下的時間一起度過 每天
我們之間是比什麼都還閃耀的關係
Like 100克拉的鑽石

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