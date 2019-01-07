差19歲！　黃子佼曝「愛上孟耿如關鍵」：如果沒有不可能成為情侶

記者許皓婷／綜合報導

知名YouTuber理科太太面無表情又平淡的語氣，配上充滿冷幽默的話語，讓她一夕之間爆紅，繼專訪了天后蔡依林後，黃子佼也以「歌手」身分現身她的頻道，和她暢聊音樂、人生的心路歷程，更分享和相差19歲的孟耿如之間最大契合。

▲黃子佼分享愛上孟耿如的關鍵。（圖／翻攝自Facebook／黃子佼、孟耿如）



黃子佼近期推出新專輯，他近日受邀上理科太太的YouTube頻道，不但暢聊自己熱愛的音樂，還大方分享感情，當被問到和小19歲的孟耿如，之間會不會有音樂上的話題聊時，他直言：「如果沒有，我們是不可能成為情侶的！」

▲黃子佼接受理科太太專訪，聊女友孟耿如。（圖／翻攝自YouTube）



黃子佼也表示在聊音樂話題的時候，自己是充滿驚喜的，女友孟耿如也相當有共鳴，他更透露兩個人去唱KTV時，可以唱高達6個半小時，因為每一種類型、曲風都想唱，可見兩人在音樂方面的相同共識及熱忱。

▲黃子佼和孟耿如都熱愛音樂。（圖／翻攝自YouTube）



而黃子佼2014年認愛小他19歲的孟耿如，2人交往多年感情甜蜜穩定，他更在46歲生日當天，在眾多親友見證下，向女方求婚成功，小倆口更訂在2020年步入結婚禮堂。

▲黃子佼、孟耿如將在2020年結婚。（圖／翻攝自Facebook／孟耿如）