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《妻子的浪漫旅行》爆有趙麗穎+馮紹峰！　官方發文「4字」露餡

記者許皓婷／綜合報導

陸綜《妻子的浪漫旅行》第一季找來陳小春、應采兒，張杰、謝娜，穎兒、付辛傅，以及程莉莎、郭曉東等4對夫妻，加上陶晶瑩主持，開播以來話題不斷。第二季的名單也備受外界矚目，最新更爆出有趙麗穎、馮紹峰夫婦，引起熱烈討論。

▲《妻子2》爆有趙麗穎。（圖／翻攝自微博）

▲《妻子的浪漫旅行》第一季大受歡迎。（圖／翻攝自微博）

《妻子的浪漫旅行2》未開播先轟動，網路上，各種夫妻陣容的爆料層出不窮，而官方微博最新PO文更疑似洩漏了新名單，在1日轉發了趙麗穎、馮紹峰宣布懷孕的文章，並表示：「2019，一起等待小小穎的誕生，七七2019還有一個小願望，十分期待和麗穎一起旅行呀！」一起旅行4個字，更引發網友熱議。

▲《妻子2》爆有趙麗穎。（圖／翻攝自微博）

▲《妻子2》爆有趙麗穎。（圖／翻攝自微博）

▲▼《妻子的浪漫旅行2》爆有趙麗穎夫婦。（圖／翻攝自微博）

趙麗穎官宣懷孕。（圖／翻攝自微博）

而《妻子的浪漫旅行2》日前宣布第二季嘉賓陣容，五對明星夫妻以剪影方式呈現，A對是拯救銀河系才遇到彼此的模範夫婦，B對是現實版「霸道總裁愛上我」，C對是小迷妹嫁給了大明星，D對是螢幕情侶變現實夫妻，最後E對是高顏值新婚夫婦。網路上更流傳節目單，預估2月播出，嘉賓名單也證實了有2對是外界猜測的孫怡、董子健，以及郭晶晶和霍啟剛。

▲《妻子2》爆有趙麗穎。（圖／翻攝自微博）

▲▼《妻子的浪漫旅行2》夫妻名單受關注。（圖／翻攝自微博）

▲《妻子2》爆有趙麗穎。（圖／翻攝自微博）

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妻子的浪漫旅行, 趙麗穎, 馮紹峰

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