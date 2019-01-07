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歐陽娜娜被狠嗆「演技差還那麼多人喜歡」　高EQ正面回擊！

記者許皓婷／綜合報導

陸綜《吐槽大會》是喜劇類脫口秀，風格毒舌嗆辣，開播後受到歡迎。第三季最新一集中，歐陽娜娜也參加，在節目上接受眾人吐槽，當被狠嗆一直備受爭議的演技問題時，她更幽默地正面回擊，笑翻一大票網友。

《吐槽大會》最新一集中，除了邀來張藝興、沈玉琳、歐陽靖等人，還有星二代歐陽娜娜，她踏入娛樂圈發展後，成為「新生代女神」，出道以來受到高度矚目，但伴隨而來的高人氣，也讓她受到許多演技上的質疑及批評聲浪。

▲歐陽娜娜上吐槽大會。（圖／翻攝自微博／歐陽娜娜）

▲歐陽娜娜參加《吐槽大會》。（圖／翻攝自微博／歐陽娜娜）

《吐槽大會》固定班底之一的李誕，一上場就狠批歐陽娜娜演技那麼差，竟然還是受到很多人喜歡，沈玉琳則吐槽她搶了自己諧星的飯碗，4歲就上《康熙來了》，連現在演戲還是那麼好笑，還被張藝興酸「演戲好出戲」，她更被嗆每拍一部戲，就會和合作的男演員炒緋聞，組成螢幕CP（螢幕情侶），演技方面被毫不留情地批評。

▲歐陽娜娜上吐槽大會。（圖／翻攝自騰訊視頻）

▲歐陽娜娜上吐槽大會。（圖／翻攝自騰訊視頻）

▲歐陽娜娜上吐槽大會。（圖／翻攝自騰訊視頻）

▲歐陽娜娜被嗆演技差。（圖／翻攝自騰訊視頻）

而輪到歐陽娜娜上台吐槽後，她先回擊了沈玉琳，表示自己只上了1次《康熙來了》，對方卻上了40幾次，並直言：「真是後生可畏！」而針對飽受批評的演技方面，她則表示：「今天我只演自己，可是呢，還是有可能演砸。」幽默地自嘲。

▲歐陽娜娜上吐槽大會。（圖／翻攝自騰訊視頻）

▲歐陽娜娜上吐槽大會。（圖／翻攝自騰訊視頻）

▲歐陽娜娜上吐槽大會。（圖／翻攝自騰訊視頻）

▲歐陽娜娜反擊吐槽。（圖／翻攝自騰訊視頻）

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吐槽大會, 歐陽娜娜, 沈玉琳

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