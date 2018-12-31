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姐姐連飛機都開上台！謝金燕「變形巴士」秒換裝

記者許逸群／桃園報導

「姐姐」又出新招了！謝金燕今（31日）擔任「2019就愛桃園擁抱美好跨年晚會」開場演出，一上場就先是迎來「變形巴士」，每每一進車裡，出來就是另一套服裝，隨後甚至連「飛機」都開出來。當然，她的驚喜不僅如此，最後更是把「健腹器」都搬上台「邊做邊唱」，直呼：「2019，姐姐也太拚了吧！」

▲▼謝金燕。（圖／年代提供）

▲▼謝金燕桃園跨年演出。（圖／年代提供、翻攝YouTube）

▲謝金燕桃園跨年演出。（圖／翻攝YouTube）

謝金燕開場與往年雷同，做出一套屬於「姐姐」的序幕風格，由字幕與旁白用幽默地方式向觀眾問候，特別的是，她今年特別錄了一段自己的感言，向多年來一直支持她的粉絲們致謝，「不管小舞台大舞台的演出都是我對你們和自己的交代。」

▲▼謝金燕。（圖／年代提供）

▲▼謝金燕桃園跨年演出。（圖／年代提供）

▲▼謝金燕。（圖／年代提供）

謝金燕今帶來兩首組曲，包含《練舞攻》、《極速》、《Turn口罩》、《跳起來》與《姐姐》等歌曲。連續兩年在桃園開場演出的她依然沒讓現場觀眾失望，現場尖叫聲可說是30分鐘從未間段，雖然送禮對她來說是家常便飯，但這回送的卻是台上表演的健腹器，20台全數送出。

台語金曲歌王翁立友將擔任本活動暖場表演嘉賓，接著由電音女神「姐姐」謝金燕開場表演，隨後則是艾怡良、畢書盡、BOXING、田亞霍、李佳薇、李建軒、陳彥允、李玉璽、LamiGirls、A-TEAM、孟耿如、宇宙人、Kimberley陳芳語等人輪番獻唱，Highlight的起光&耀燮則是壓軸演出。

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桃園跨年, 謝金燕

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