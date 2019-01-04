妳會唱歌嗎？Gail翻譯開口「我們～」下秒導師歪腰倒地

記者許逸群／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王》今（4日）播出第12集，被譽為大魔王的13歲泰國小妹妹Gail Sophicha一直「沒人」要跟她PK，她只好不厭其煩地上台成為被選擇的選手之一，當然，她的翻譯也隨時跟在旁邊，數度讓主持人與導師們誤算選手的「人數」，不過這名翻譯小姐的「效果」可不輸給場上任何人。

►10月12日起，每週五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

▲▼Gail的翻譯被拱唱歌。（圖／ETtoday）

當翻譯小姐一遍又一遍地上台與選手們排排站，飛行導師哈林（庾澄慶）也開玩笑地說：「翻譯要不要報名啊？」蕭敬騰也起鬨：「妳要不要唱歌？」主持人Lulu則作勢詢問翻譯「妳要不要唱一下」，沒想到翻譯竟回說「好」，讓眾人笑翻，也相當期待她的歌喉究竟如何。

▲翻譯小姐開口唱了⋯結果請繼續看下張照片。（圖／ETtoday）

只見翻譯小姐拿起麥克風，輕聲地唱個「我們～」，若光以這兩個字的音來說確實看似有些樣子，導師們還一個個地擺出認真聆聽的模樣，沒想到她卻接著唱「一起學貓叫，一起喵喵喵喵喵～」，瞬間讓三名導師全都歪腰，蕭敬騰更是直接躺在地上，直呼：「他綜藝效果太好，我強烈建議他跟Lulu一組！」

▲▼依導師們的反應，看來翻譯大大的歌喉還有進步空間（笑）。（圖／ETtoday）

《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App、主站首播；每周日晚上8點於台視無線頻道；晚上10點中天綜合台播出；MOD(CH315) ETtoday綜合台，隔週六晚上十點精采重播。12/10(一)起開放網友於ETtoday東森新聞雲App及iM短影投票支持人氣選手，最後人氣選手將有機會發行單曲，只要於活動票選專區投完所有票數，即有機會獲得好禮。

★【北美地區超視美洲台34.5於每週六晚間十點首播、每週日下午一點重播、東森新聞於每週日下午五點首播、東森超級於每週日下午五點進行首播、每週六晚間早上八點進行重播、東森美東於每週五下午五點首播(美東時間)、每週六早上八點重播(美東時間)】。

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