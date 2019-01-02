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企鵝妹直播3hr「就賺白領7個月薪水」！　狂粉斗內「驚人天價金額」曝光

記者田暐瑋／綜合報導

南韓人氣實況主企鵝妹（윰찌니，Jinny）曾在加州留學，一口流利英文、甜美清新的長相，吸引許多台灣粉絲，她這次來台學習中文3個月，還在台灣度過跨年夜，當晚她開直播陪粉絲跨年，短短3小時就收到源源不絕的粉絲「斗內」，輕鬆賺進20萬元。

企鵝妹在跨年夜當晚開《Twitch》實況，過程中可說是有問必答，弟弟也一同入鏡，不少死忠粉絲邊看直播邊斗內，讓她在3小時以內就賺進了20萬元台幣，開心地用中文韓文向粉絲道謝，甚至還磕頭表達喜悅，而在直播結束後，她也到101前準備欣賞煙火秀，體驗台灣的跨年夜。

▲企鵝妹。（圖／翻攝自企鵝妹IG）

▲企鵝妹。（圖／翻攝自企鵝妹IG）

企鵝妹2018年底開實況和粉絲互動，除了分享在台灣超市採買的過程，不久後開心透露，有東西要拿出來給大家看，隨後便拿出一張悠遊卡，卡片翻轉過來後，竟是她就讀台灣大學國際華語研究所的學員證。原來，她近來要花3個月的時間，來台灣學習中文，也想藉此與粉絲有更多的互動。

過去直播時，企鵝妹也常會順口講幾句中文，在臉書上的貼文也都會有英、中、韓三種語言，圓圓大眼加上精緻的瓜子臉，以及曾在加州留學的高學歷等特質，也讓她吸了不少台灣粉絲。這次確定要來台灣唸書，企鵝妹也有提到，她的弟弟也會一起來台灣念書，也將會與台灣粉絲一起過聖誕節開趴。

▲企鵝妹。（圖／翻攝自企鵝妹IG）

▲企鵝妹在台灣跨年。（圖／翻攝自企鵝妹IG）

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