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Sandy「23年來沒出門跨過年」！　曝吳宗憲鐵血家教…網傻眼：超嚴格

記者田暐瑋／綜合報導

Sandy（吳姍儒）14歲就出國唸書，練就獨立的生活能力，家教甚嚴的她是演藝圈的模範生，透露小時候父母不准她出門跨年，就連到了國外留學，跨年夜都是在教會度過，直到出社會第2年才第一次和朋友出門跨年，讓人相當吃驚。

Sandy跨年夜排掉工作，和朋友們飛到英國倫敦跨年，還PO出當地絢爛的煙火和粉絲分享，回憶起20多年來的跨年記憶卻是寥寥無幾，透露父母從小就禁止小孩出門跨年，留學期間除了在家裡，不然就是在教會跟著倒數，出社會第2年是第一次到朋友家跨年，也才知道原來跨年前還有很多「儀式」，包含吃火鍋、玩遊戲、看節目、交換禮物。

▲Sandy到國外跨年。（圖／翻攝自Sandy IG）

▲Sandy到國外跨年。（圖／翻攝自Sandy IG）

第一次在跨年夜放風，Sandy看到101的煙火時特別激動欣喜，「彷彿出門跨年是長大的意思。」但一踏入演藝圈，每年跨年就是排山倒海的主持活動，也只能在工作中倒數，這次她特別排開所有邀約，決定好好放過自己，「真正體會『辛勤工作後，休息沒有錯，放假也沒有關係』，畢竟賺錢是為了生活，不是為了看醫生。」

28歲的Sandy於2012年6月自美國華盛頓州立大學綜合藝術系畢業，22歲出社會的第一份工作是任教於光復國中擔任英文老師，同時也是高中補習班多益，全民英檢，SAT，托福等家教老師，直到2013年才正式踏入演藝圈。

▲Sandy到國外跨年。（圖／翻攝自Sandy IG）

▲Sandy到國外跨年。（圖／翻攝自Sandy IG）

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Sandy, 吳姍儒, 吳宗憲

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