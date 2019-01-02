雪莉跨年趴超豪放！「被撲倒趴胸玩親親」　裙一滑全看光…網傻眼：徹底放飛

記者田暐瑋／綜合報導

南韓女星雪莉自離開f(x)後，個人作風鮮明、個性灑脫，不時因為穿著裸露或者說話方式太直接，而登上話題。1日這天她在IG分享元旦開趴照，家中聚集一堆朋友，她的表情看起來有些恍惚，還出現友人趴在她胸前、她抬腳露出底褲等等的照片，尺度嚇壞不少網友：「感覺是淫亂派對。」

雪莉1日在IG分享元旦和朋友的開趴照，只見家裡擺滿各種食物，桌上還擺著烈酒，之後的照片中則可看到酒瓶已經空了，一群人臉頰變紅，動作也越來越大，其中一張她被拍到拿著一根大香蕉玩具，還抱著朋友狂親，整個人倒在地上不顧形象，玩得相當瘋狂。

▲雪莉。（圖／翻攝自雪莉IG）



不只如此，穿著白色長裙的雪莉一個玩嗨，還蹲在地上高舉起一隻腳，疑似露出白色底褲，大走光也絲毫不在意，之後有朋友把嘴靠在她的胸前，因為取景角度，乍看之下頗讓人害羞，一連串瘋狂開趴照引起熱烈討論，「這姑娘是怎麼了」、「感覺是淫亂派對，個人意見」、「這丫頭徹底的放飛了自我了」。

▲雪莉。（圖／翻攝自雪莉IG）



▲雪莉走光。（圖／翻攝自雪莉IG）

但也有人抱持不同看法，直言這些照片並不誇張，「我和閨蜜也會這麼拍照的好嗎」、「哪裡放蕩以及放飛自我了啊」、「什麼都沒露啊……說放蕩的有事嗎」、「我覺得挺好看的呀」。

▲雪莉。（圖／翻攝自雪莉IG）

▲網友反應。（圖／翻攝自微博）