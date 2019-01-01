孫安佐超強潛能又+1！　「靠H漫收服獄友」PTT蓋2千樓讚爆：超有天份

記者田暐瑋／綜合報導

孫安佐近期頻繁拍片和網友互動，朝YouTuber方向邁進。12月31日跨年夜他像一般的年輕人，和朋友們出門跨年，只見個頭高的他在朋友群裡相當顯眼，打打鬧鬧人緣極佳，而他也在IG上分享自己的素描畫作，畫得逼真生動，讓網友們佩服不已，狂讚：「佐哥新技能又+1！」

▲孫安佐。（圖／翻攝自孫安佐YouTube）



孫安佐跨年夜在IG分享自己在獄中的素描畫作，只見他在一張紙上畫出了5個動漫人物，不管是五官還是神韻都相當生動，讓網友相當驚艷，他透露自學畫畫8個月，獄友還會拜託他幫忙畫「18禁」的動漫畫作，藉此和獄友們拉近關係。

▲孫安佐。（圖／翻攝自孫安佐IG）



除了健身外，又多了畫畫技能，PTT網友對孫安佐相當讚賞，該貼文馬上紅爆，「厲害，有才耶」、「這屬性太神了」、「沒想到是陽光宅男」、「這孩子我有點喜歡了」、「8個月就能畫成這樣有點神」、「老實說他的錯真的是在不對的地方講幹話」、「記得律師說他在獄中是藝術家」。

▲孫安佐。（圖／翻攝自孫安佐IG）



孫安佐轉型成YouTuber沒多久，就發文慶賀自己的「VLOG XX 不專業健身 XX 動漫評論 （上集）」影片突破百萬，留言將近3500則，而達成這個成就只花了短短4天，他開心說道：「感謝大家支持，第一部破百萬的影片。」可說是轉型成功的第一步。

▲網友反應。（圖／翻攝自PTT）