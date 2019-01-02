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地獄廚神戈登5度當爸！　老婆「6次懷孕」隔17年再迎寶寶

記者傅家妤／綜合報導

「地獄廚神」戈登拉姆齊（Gordon Ramsay）因主持《地獄廚房》打開知名度，在節目中以火爆脾氣聞名，犀利的評語與滿嘴髒話的幽默正是他的行事作風，52歲的他1日在IG上公布喜訊，宣布太太再再度懷孕，兩人即將迎來第五個小孩。

▲▼「地獄廚神」戈登拉姆齊5度當爸。（圖／翻攝自IG／戈登拉姆齊）

▲「地獄廚神」戈登拉姆齊5度當爸。（圖／翻攝自IG／戈登拉姆齊）

戈登拉姆齊元旦當天在IG上曬出一段影片，並在發文寫道「讓人興奮的消息，新年快樂！」畫面中，只見他的四個小孩站在一排，分別對著鏡頭送上新年祝福，最後突然將鏡頭轉向太太的孕肚，向粉絲驚喜公開即將再度迎來家庭新成員，這是夫妻倆在相隔17年後，再度迎來第的五個小孩。

▲▼「地獄廚神」戈登拉姆齊5度當爸。（圖／翻攝自IG／戈登拉姆齊）

▲戈登拉姆齊曬出妻子孕肚宣布當爸喜訊。（圖／翻攝自IG／戈登拉姆齊）

52歲的戈登拉姆齊與老婆Tana結婚22年，分別育有3個女兒及一個兒子，4個兒女分別介於17歲到21歲，現年41歲的Tana其實在2016年曾懷孕，沒想到卻在懷胎5個月的時候流產，當時戈登拉姆齊在社群網站上表示，全家人會互相陪伴一起走出傷痛，同時也非常謝謝粉絲的安慰及鼓勵。慶幸的是如今兩人再度迎來小孩，大家也為他們一家感到非常開心，紛紛在底下留言送上祝福。

▼戈登拉姆齊宣布當爸喜訊。（影片／取自戈登拉姆齊IG，如遭刪除請見諒。）

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地獄廚神, 戈登拉姆齊, Gordon Ramsay

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