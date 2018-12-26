17歲男版瑪麗蓮夢露　犯下11起謀殺、1起謀殺未遂、17起搶劫

▲《天使怎麼了》俊俏美少年卻是殺人不眨眼的「死亡天使」。（圖／高雄市電影館提供）

記者林映妤／台北報導

高雄市電影館26日公布好消息，2019年1月即將放映奧斯卡外語片大熱門《沒有煙硝的愛情》、今年坎城獲獎的《夏》以及入選坎城一種注目單元的《天使怎麼了》！《天》片由阿根廷小鮮肉羅倫佐費洛詮釋阿根廷史上最令人聞風喪膽的「死亡天使」，外貌有如男版瑪麗蓮夢露的他，只為追求快感犯下髮指罪行！

《天》片改編自真人真事、轟動阿根廷的犯罪故事，描述年僅17歲的青少年羅貝托浦西犯下多起兇殺案後遭逮捕，因為其俊美的外表被媒體稱為「死亡天使」，他也是該國有史以來牢刑最久的罪犯。

▲▼羅倫佐費洛初登大銀幕，冷漠美顏令人印象深刻。（圖／高雄市電影館提供）

羅貝托浦西未滿20歲即犯下11 起謀殺、1起謀殺未遂、17起搶劫等髮指罪刑，剛滿20歲鋃鐺入獄的新聞曝光時，讓阿根廷民眾不只關心他所犯的凶狠罪行，也對殺人犯所擁有的俊美外表感到震驚。他一頭蓬鬆金色捲髮、深邃雙眼與嬌豔紅唇，與他的殘忍犯行形成極大反差，因此被冠上「死亡天使」的封號。



導演路爾斯奧特加神還原「死亡天使」俊俏魅力，邀初登大銀幕的羅倫佐費洛飾演片中男主角卡洛斯，90%外表相似度加上魅力演技，神還原令人又愛又恨的迷人罪犯。

導演路易斯奧特加並未忠實改編「死亡天使」的真實犯罪經歷，讓他深感興趣的是「人們對犯罪份子的形象認同很有趣！通常會將罪犯想像成醜陋的男人，而這位宛如天使樣貌男孩出現．對人們真實想法將造成衝擊。」

路易斯奧特加更以來自60-70年代阿根廷夢幻搖滾配樂，飽滿色澤形塑卡洛斯眼裡「越危險越好玩」的墮落天堂，更在《天使怎麼了》大玩犯罪與性別的跨界趣味，鮮豔的色調運用搭配復古勁歌，流淌的鮮血成了紅酒盛宴，蠱惑人心之餘也模糊了觀者的道德底線。

▲▼《沒有煙硝的愛情》、《夏》。（圖／高雄市電影館提供）

高雄市電影館將在1月27日16:00放映《沒有煙硝的愛情》、1月13日16:30放映《夏》，兩場皆為院線上映前的搶映場。1月18日起則推出首輪獻映《天使怎麼了》。

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