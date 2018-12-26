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好友、女友、妹妹慘死　基努李維：與家人相伴，別無所求

記者林映妤／台北報導

許多人知道好萊塢「最暖男星」基努李維（Keanu Reeves）人生面臨不少坎坷，包含好友、前女友以及妹妹相繼離世，他在新片《捍衛生死線》正飾演痛失家人的主角，因為貼近自己人生，讓他一看到劇本就相當喜愛，更擔任電影製片。

基努李維曾歷經被父親遺棄，好友瑞凡費尼克斯1993年因吸毒過量暴斃，前女友珍妮佛賽姆曾為他產下死胎，不久後也車禍喪生。另外，與他從小相依為命的妹妹金，也被診斷出罹患血癌，後來不幸過世。

疼愛妹妹的基努李維，不僅砸下大錢只為了治好妹妹，還成立癌症基金會幫助更多病童。接到《捍衛生死線》，是基努李維透露自己從影最想拍攝的電影，因為裡面的故事，彷彿就是為他量身打造。他認為，生活就是跟家人陪伴，除此之外別無所求。

▲▼《捍衛生死線》基努李維。（圖／海樂提供）

▲▼《捍衛生死線》基努李維痛失家人與真實人生相似。（圖／海樂提供）

▲▼《捍衛生死線》基努李維。（圖／海樂提供）

《捍衛生死線》近日曝光幕後花絮，提前揭秘主角威廉從失去至親到恢復完整家庭背後的真相，讓觀眾更明白故事線索。基努李維曾因女友逝世而陷入低潮，因此看到劇本時便十分喜歡，根本與自己的經歷相似，也再度擔任電影製片，親力親為。這次的造型也與近年鬍渣頹廢風，大相逕庭，重回過往帥氣風格。

基努李維也坦言，片中有兩場戲拍起來有極大壓力，「全家開車不慎墜崖」、「與妻子說出真相」，一度想讓替身上場，但在調適後仍親自演出。花絮中妻子問：「你為什麼要這麼做？」基努李維回答：「因為我愛妳！」眼神中滿是關愛與不捨之情，也讓粉絲真切感受到基哥的用心深情。

《捍衛生死線》故事發生在不遠的未來，基努李維在片中飾演一位科學家，他突破科學底線，希望用複製技術與意識傳輸，將車禍喪生的家人帶回人世，甚至不惜一切代價與警方為敵。但是依靠技術手段復活的至親，是否還是當初熟悉的那個人？溫馨的家庭場面，究竟是真實的家人，還是人工假體？電影2019年1月11日上映。

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