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影后海邊「牽鳥」裸奔　三點全露超狂！觀眾嗨了：不能錯過的彩蛋

▲▼《新橋戀人》茱麗葉畢諾許。（圖／東昊提供）

▲《新橋戀人》茱麗葉畢諾許大尺度一刀未剪。（圖／東昊提供）

記者林映妤／台北報導

法國鬼才導演李歐卡霍經典神作《新橋戀人》數位修復版將在12月28日在台上映，該片除了是卡霍與茱麗葉畢諾許當年結束戀情前最後合作的愛的結晶，另一大看點則是他們不顧尺度詮釋瘋狂愛侶，如今茱麗葉畢諾許海灘「牽鳥」經典戲碼也將躍上大銀幕！

《新橋戀人》講述一名罹患眼疾的富家女因為情傷離家出走，流連巴黎街頭時在新橋邂逅了為失眠所苦的賣藝流浪漢，兩個寂寞的人互相取暖，陷入一場天雷勾動地火的痴狂愛戀。電影當年在台上映時，曾遭新聞局裁剪兩刀才問世，此次一刀未剪重回大銀幕，讓許多影迷期待可以朝聖「牽鳥」畫面：「不想再錯過了！」

卡霍透過《新橋戀人》將愛情美麗又瘋狂的樣貌展現得淋漓儘致，法國《電影筆記》將此片封為「法國電影聳立起的山峰」，重新燃起好萊塢黃金時代以及法國電影顛峰時期的榮光。《TIMEOUT》雜誌更將《新橋戀人》列為史上最偉大愛情電影第22名。

▲▼《新橋戀人》茱麗葉畢諾許。（圖／東昊提供）

▲《新橋戀人》茱麗葉畢諾許「牽鳥」畫面經典重現。（圖／東昊提供）

其中茱麗葉畢諾許為了詮釋女街友，不僅戴上眼罩、化獨眼妝、塗黑牙齒，也不顧形象在塞納河畔三點全露洗澡，27歲青春年華的姣好身材一覽無遺。男主角丹尼拉馮在片中大秀噴火、翻跟斗等好身手，也在電影開頭背面全裸沖澡，露出身為特技演員的精壯臀部。2人都展現演員為了投入角色突破尺度的用心，茱麗葉畢諾許更以《新橋戀人》榮獲歐洲電影獎最佳女主角，拿下生涯第一座影后獎。

《新》片最受大家討論的經典畫面，無非是男女主角在海灘追逐的戲，片中茱麗葉畢諾許帶著從未看過海的丹尼拉馮到海邊幽會，2人伴著夕陽餘暉在浪邊裸奔，逆光鏡頭下，觀眾可以隱隱看到丹尼拉馮挺著有反應的「小丹尼」與茱麗葉畢諾許開心奔跑尖叫，畢諾許甚至還拉著尺寸非同小可的「小丹尼」狂奔，電影畫面浪漫又獵奇，是《新橋戀人》必須張眼看清楚不容錯過的彩蛋！

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