影迷震驚：這同一人？女星暴肥18kg全臉毀容：我非常沮喪

記者林映妤／台北報導

瑞典電影《邊境奇譚》號稱絕對不能暴雷、奇異情節震撼人心，主角面容更是奇特到令人印象深刻。其實女主角伊娃梅蘭德（Eva Melander）為戲不惜在2個半月內增肥18公斤，每天上戲前更要花4小時「毀容」，全臉被化妝品和矽膠面具覆蓋，只剩上嘴唇素顏，讓人幾乎分不出她的原貌！

▲《邊境奇譚》伊娃梅蘭德為戲每天花4小時「毀容」。（圖／達志影像／傳影互動提供）

伊娃梅蘭德在瑞典擁有神級影壇地位，已經在北國累積大量金獎作品的她，今年為了在《邊境奇譚》中飾演長相詭異、不同於常人，並且擁有可以「聞出人性醜陋」嗅覺天賦的海關檢查員，開拍前於生理和心理上都做足準備，短時間內增肥18公斤，一星期更要重訓4天，讓上半身肌肉僵硬、下半身肥肉四溢，完全打破常人的身材比例和臉部表情！

「我感覺好差、好沮喪，甚至無法呼吸！隔著矽膠面具做表情更是一大挑戰，我幾乎沒辦法呼吸！」這樣的「變身」過程讓伊娃梅蘭德更能理解邊緣人物的孤獨和自卑，成就影史絕無僅有的最獵奇女主角！

▲▼《邊境奇譚》伊娃梅蘭德（右）、艾羅米婁諾夫（左）。（圖／傳影互動提供／達志影像）

為了展現人性與獸性的邊界，伊娃梅蘭德也徹底毀棄過去所有經驗，自曝為了學習如動物般以嗅覺認知世界，自由抽動上嘴唇和鼻子的肌肉，她無時無刻狂看YouTube上的狗狗影片，精準控制和逼真程度讓觀眾真以為導演砸重本在特效上！

因為女主角具有可以「聞出人性秘密」的嗅覺天賦，導演阿里阿巴斯花了近18個月，試鏡無以計數的演員，才終於遇見演技實力堅強、擁有強大模仿力，更願意為戲增肥毀容的梅蘭德！她近乎不可能的「嗅覺表演」讓坎城大導興奮狂讚：「她非常嚴謹但同時可以放手一切讓自己徹底沈浸在角色中…絕對是全歐洲最他媽有才華的女演員！」

《邊境奇譚》2019年1月4日上映。

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