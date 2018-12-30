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千杯不倒王倒了！　玖壹壹健志喝醉「摔倒撞斷門牙」

記者關韶文／台北報導

平民天團玖壹壹30日推出最新主打《美幹拎》MV，這回邀來導演周法薷執鏡拍攝，以別出心裁採用「一鏡到底」方式呈現，洋蔥飾演醉漢、健志扮演鄉下台客、春風則化身競選人在宣傳車上拜票懇請。聊到喝酒失態經驗，健志完全中槍，「前幾天我喝多了摔倒把自己門牙撞斷！」

▲▼玖壹壹。（圖／混血兒娛樂提供）

▲▼玖壹壹拍攝新歌MV。（圖／混血兒娛樂提供）

▲▼玖壹壹。（圖／混血兒娛樂提供）

玖壹壹身為啤酒最佳代言人，在歌迷心目中一向是豪氣灑脫、酒量很好，就連身邊好友也都被一致認為很會喝，談起《美幹拎》創作宗旨，三人表示是寫給身邊有一種朋友，喜歡找大家去喝酒，卻又愛閃酒自己都不喝。

▲▼玖壹壹。（圖／混血兒娛樂提供）

▲▼玖壹壹新歌MV邀請小甜甜擔任女主角。（圖／混血兒娛樂提供）

▲▼玖壹壹。（圖／混血兒娛樂提供）

三人被問到酒力誰最好，健志堪稱「千杯不倒王」，嗨的時候可以從一條街，喝到另一條街上、甚至從晚上喝到隔天早上連續趕攤；洋蔥則是保守型，一開始會閃酒，但只要喝開心就一路喝到底，最後不醉也不行；唯獨春風是滴酒不沾：「看他們兩個喝醉就很好笑了。」

至於喝酒失態，健志完全中槍，前幾天他喝多了摔倒把自己門牙撞斷，所幸已補牙順利完成，當初健志要求找一個演技實力派，公司馬上幫他找了最近演技大爆發的小甜甜擔任女主角，他這次在MV得一把抱起小甜甜，面對這場「抱抱戲」健志形容：「小甜甜扛起來比想像中的輕，很像在抱一團棉花，果然瘦身有成！」兩人還得在小巷中追趕跑跳，小甜甜直呼「那真的很耗體力，而且一鏡到底，一旦哪裡有什麼差錯全部都要再來過，是健身房訓練好幾倍。」

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