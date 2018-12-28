孫安佐組3人團隊！　籌拍「Q＆A」開放提問

記者傅家妤／綜合報導

星二代孫安佐自美返台後，似乎有意朝Youtuber方向前進，先前接連發表了2段影片掀起熱議，他28日又再度有新動作，在IG上公開3人工作團隊的畫面，並向網友徵集問題，準備拍「Q&A」的影片。

▲孫安佐公開3人工作團隊。（圖／翻攝自IG／孫安佐）

照片中有3名疑為他的同窗好友，聚集在電腦桌前，似乎在忙著拍片的前置作業，他還大方的標記3人的IG帳號，從標記的名字連過去，其中一名友人還在自己的帳號中發了限時動態幫他宣傳，呼籲大家趕快去提問。孫安佐本人也在發文中表示：「準備拍Q&A，歡迎提問。」

▲孫安佐團隊中的友人之一，也在IG上幫他宣傳Q&A環節。（圖／翻攝自IG）

不少網友在看了該則發文，也非常踴躍提問，除了關心他在美國的生活外，也有不少人詢問他未來的規劃及動向，還有部分粉絲大讚他非常帥氣，甚至還詢問他是否單身，可見討論度非常高。

▲孫安佐與好友一起拍攝影片。（圖／翻攝自YouTube／Sun Edward）

孫安佐先前在個人YouTube頻道上傳健身影片引發熱議，事隔10天他再度發表「VLOG XX 不專業健身 XX 動漫評論 （上集）」，他找來了私立康橋國際學校同學Ian一同錄製，影片中，他除了大啖最愛的大腸麵線之外，還有好友一起去實驗過去參加科展的作品，無奈可能是因為零件故障，試了幾次都沒有成功，只好放棄改到健身房，片尾還附上個人IG帳號，寫下「下集預告」結束影片。而事隔2天，他就曬出了自己的工作團隊，及徵集問題，看來下個作品就是關於「Q&A」的影片。

▲孫安佐在片中除了大大啖最愛的大腸麵線之外，也小秀了一段健身。（圖／翻攝自YouTube／Sun Edward）