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阿達逼問「黃子佼❤孟耿如」　立刻反被追問Lulu！

記者關韶文／台北報導

主持界天王黃子佼發行首張專輯終於圓夢《Live & Life》，晉升發片歌手之列！節目由黃子佼好友阿達來擔任主持人，阿達原想逼問「佼孟」戀情，無奈主持大前輩功力深厚，反被逼問與女友LULU情事，現場可說是爆笑不斷。

談及專輯製作一路點滴，黃子佼感慨地說，有5首歌是之前寫給歌手演唱、有5首則是這幾年累積的創作，無奈完成之前卻發生其中一首歌有版權問題無法收錄。他也公開感謝天團五月天阿信為他量身打造新歌緊急救援，他勉勵同學離開校園後要勇於追夢，感性說道：「但追夢的時程可能是30年，看你願不願意等，我這30年沒有白活，陪了五月天20年，當我出現一些狀況，阿信就跳出來救我。」

▲▼黃子佼。（圖／KKBOX提供）

▲▼黃子佼前進校園宣傳。（圖／KKBOX提供）

▲▼黃子佼。（圖／KKBOX提供）

從小就愛音樂的黃子佼，一路等到46歲才發片，被問到主持人與歌手身份如何轉移，黃子佼幽默表示，「當主持人多辛苦，歌手只要講幾句話就收工了」，接著表示「我當然不會放棄主持，還是有想要服務大家的熱忱，有些歌手蠻需要我烘托，我也還在思考怎麼樣平衡生活，不只是工作，家裡還有一隻18歲老狗要照顧，人生有很多課題。」

▲▼黃子佼。（圖／KKBOX提供）

▲▼黃子佼、阿達妙語如珠，逗樂現場學生。（圖／KKBOX提供）

▲▼黃子佼。（圖／KKBOX提供）

談到黃子佼與孟耿如交往穩定，佼佼說，「人生不只是只有談戀愛，但女朋友就是拿來疼的，如果你只愛你自己，那你就單身就好啦，你就把所有錢花在自己身上就好，有女友就要付出。」有真愛，歌曲果然唱得動人，粉絲笑虧：「果然是找到真命天女，唱得好有感情，這一定會成為一首經典老情歌。」

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關鍵字

阿達, lulu, 黃子佼, 孟耿如

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