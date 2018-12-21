狄鶯爆「確定退出演藝圈」！　下半輩子「全為了孫安佐而活」

娛樂中心／綜合報導

藝人孫鵬、狄鶯18歲獨子孫安佐今年3月在美涉恐攻，關押260天後在12日晚間抵台返家，一家人現在回歸平靜生活。不同於孫鵬和兒子都有出門，狄鶯除了接機當天，之後就再無現身，有消息傳出，她對媒體圈現象心寒，鐵了心要退出演藝圈，把重心完全放到兒子身上。

狄鶯6月就剪去一頭長髮，當時一度盛傳是為退出演藝圈做出的決心，據《壹週刊》報導，她在美國期間心寒媒體圈現象，心中暗自做好了引退打算，孫安佐案後期也幾乎沒再接受訪問，和過往作風完全不相同，要把下半輩子的生活重心放在兒子身上，認為真的要退出的可能性相當高。

▲狄鶯爆退出。（圖／CFP、記者林敬旻攝）



外傳孫鵬和狄鶯為了救子，打算將北投、內湖的房產脫手，籌岀1億3460萬元。其中他在北投自住的房子，賣房開價8600萬元，是為了兒子上學近一點才購入，內湖的房屋是投資用，開價4860萬元，連在日本山梨縣也有房子，在台北市內有9間套房，1間租金約1.5萬元，每月收租13.5萬元。賣房消息曝光後，夫妻倆將賣房資訊下架，財務狀況意外曝光。

孫安佐16日以「Physique update 久違的重量」為題發布影片，內容是他戴眼鏡、帽子在做重訓，從70公斤平板臥推一路舉到100公斤，隨後又做啞鈴二頭彎舉、80磅啞鈴臥推。但期間他似乎很熱，所以先後脫去紅色上衣和灰色背心，最後索性在落地鏡前擺出健美姿勢，大秀胸肌、腹肌。另外，孫安佐返台時在機場露出的一抹神祕微笑，也被命理師認為會因禍得福。

▲狄鶯爆退出。（圖／翻攝自狄鶯臉書）

