被逼拍「流白色液體」大尺度MV！　女團「不敢再喝牛奶」身心崩潰爆暗黑內幕

記者田暐瑋／綜合報導

南韓女團Stellar在競爭的演藝圈出道已7年，多次選擇用露骨的服裝與舞蹈驚掉觀眾下巴，因此被稱為「19禁成人女團」，今年2月無預警宣布解散。她們曾在MV中拍攝一幕「牛奶從嘴邊滴落」的鏡頭，成員之一的佳英直言一開始不知道白色牛奶代表性暗示，後來得知後受到極大衝擊，從此不敢再喝牛奶。

Stellar在《Marionette》中穿著高衩網襪泳裝大跳熱舞，2014年引起極大轟動，成員之一的佳英近日透露，當時導演安排要拍攝她們在喝牛奶時，牛奶從嘴角滑落的特寫鏡頭，在拍攝完成後，她才知道這一幕其實有著濃濃的性暗示，因為現實中的個性保守，內心因此受到很大打擊，從此不敢再喝白色牛奶。

▲Stellar。（圖／翻攝自YouTube／Tina Hsiao）



佳英直言，自己本來就不擅長賣弄性感，卻被刻意營造成放蕩的形象，甚至還常常會聽到別人的碎嘴，各種難聽的話都聽過。而隔年她們被安排穿上高衩開到腰的改良式旗袍拍照，成員一開始覺得褻瀆意味太重表達反對，反被公司嫌棄只會抱怨，在她們試拍了5次後還是覺得不妥，向公司反應更換服裝，沒想到公司最後還是把這套造型放在專輯中，讓她們相當憤怒。

▲Stellar。（圖／翻攝自YouTube／Tina Hsiao）

當時成員們向公司抗議，卻被回以：「哦，下次不會了。」這種敷衍消極的態度，之後就算再表示不願拍性感照，都會被公司高層用「合約」來脅迫，她們礙於高額違約金只得忍受，卻拖累家人也遭到冷言冷語，佳英坦言，如果再讓她選一次，絕對不會再當偶像，只想過平凡生活。

▲南韓19禁女團Stellar（圖／Top Class提供）