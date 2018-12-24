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追不到蔡阿嘎...藏鏡人因愛生恨退出？　揭密「消失真相」

記者李玟儀／綜合報導

蔡阿嘎是台灣YouTuber界的元祖級人物，不少追隨已久的粉絲近期陸續發現，原本影片中經常出現的「藏鏡人」好像消失很久了，特別留言發問：「藏鏡人最近為什麼比較少出現？」蔡阿嘎親自回應了。

▲▼蔡阿嘎與藏鏡人。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

▲▼網友好奇藏鏡人為什麼很少出現在影片中。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

▲▼蔡阿嘎與藏鏡人。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

蔡阿嘎戲稱藏鏡人現在比較少出現是因為「她不喜歡我們」，大頭佛補刀：「因為你沒把到她？」他趕緊否認，結果老婆二伯也開一槍：「由愛生恨？」逼得他開玩笑說：「因為她（指藏鏡人）追不到我。」

又有網友問：「有沒有什麼話想對藏鏡人說呢？畢竟是老友，一開始影片也跟她一起合拍，算起來是老搭檔。」彷彿真的認為藏鏡人和蔡阿嘎之間發生什麼事，蔡阿嘎解釋：「我們其實三不五時就會見個面，只是因為藏鏡人在中南部工作比較忙，比較少時間上來台北。」大家並沒有斷了聯絡。

▲▼蔡阿嘎與藏鏡人。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

▲▼蔡阿嘎解釋藏鏡人因為工作在中南部的關係，現在比較少上來台北。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

▲▼蔡阿嘎與藏鏡人。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

其實蔡阿嘎跟藏鏡人的事情1年多前也有鄉民在PTT上問過，「藏鏡人因為是前女友和二伯王不見王？」他當時澄清和藏鏡人真的沒有交往過，也不是互相的菜，純粹是藏鏡人因為工作的關係，離開了台北，所以才會很少出現在影片中，網友則遺憾表示很想念藏鏡人的聲音，「她是最神秘的YouTube聲優耶。」

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蔡阿嘎, 二伯, 嘎嫂, 蔡緯嘉, 藏鏡人, 大頭佛

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