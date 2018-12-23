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楊冪「選12／22宣布離婚」有原因！　死守保護小糯米最後防線

記者李玟儀／綜合報導

大陸女星楊冪22日透過工作室發聲明宣布與劉愷威結束5年婚姻，不過陸續有業界人士爆料其實兩人婚姻早就名存實亡，緊接著另有知情者爆料，2人會選在22日宣布，一切都是為了保護女兒小糯米。

▲楊冪和劉愷威因合作電視劇《如意》相識，秘密相戀了好一陣子最後被狗仔拍到戀情因而曝光，談了2年穩定戀愛後他們在2014年奉子成婚，同年生下女兒小糯米，一家3口感情甜蜜幸福。（圖／翻攝自楊冪、劉愷威微博）

▲楊冪和劉愷威因合作電視劇《如意》相識。（圖／翻攝自楊冪、劉愷威微博）

據《新浪娛樂》報導，有知情人士透露，楊冪與劉愷威2個月前在加拿大辦理了離婚手續，女兒小糯米未來將會繼續留在香港讀書及生活，另外2人會選在22日公布，據說是因為小糯米學校正好開始放聖誕假期，雙方決定選在這個時間點公佈，可以避免小糯米上學被打擾。

這項說法是否屬實目前楊冪、劉愷威方面均未做回應，工作室昨晚發出的聲明中也表示，「為了保護孩子和雙方家人，在此聲明發出後，兩人將不再對此事做更多回應。」同時呼籲外界不要打擾到孩子及家人，由此可見雙方對小糯米相當的呵護。

▲楊冪、劉愷威婚後育有女兒小糯米。（圖／CFP）

事實上，楊冪長期以來因為忙於拍戲鮮少和小孩相處，不止一次被外界批評「放生小糯米」，但她曾表示，「家人對我來說是很需要保護起來的一個部分，所以我不會每次回家就發微博告訴大家，我回家了」，同時也展現強勢保護家人的一面，「你們怎麼說我的工作都沒關係，別去說我的家人。」

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