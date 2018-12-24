胡歌爆已婚！神秘老婆3版本　2年前泛淚認「她」：真的很好

記者李玟儀／綜合報導

大陸男星胡歌單身多年，近年來每當有明星結婚，他就會成為被眾人催婚的對象，沒想到23日突然有自稱是婚慶公司員工的網友爆料，稱胡歌已經秘密領證，對象疑似是同公司23歲師妹章樂韻，然而網路上卻又有傳聞表示，真正的「胡嫂」其實另有其人。

▲胡歌與舊愛薛佳凝。（圖／翻攝《搜狐娛樂》、薛佳凝微博）

胡歌被爆已經領結婚證，「官宣估計是早晚的事。」陸媒《新浪娛樂》詢問胡歌方面的工作人員，消息立刻遭到否認，只是前有楊冪被爆離婚，剛否認完就發聲明承認的例子，因此這次多數粉絲即便看到胡歌公司出來表態，仍希望聽到本尊的說法。

▲胡歌曾被拍到和白富美飯店約會。（圖／翻攝自《全明星探》）

只是隨著結婚傳聞甚囂塵上，沒想到胡歌結婚對象竟然出現3位不同的人，一是同公司的23歲師妹章樂韻，一位是曾經被拍到在飯店密會的圈外白富美，還有一個說法是和前女友薛佳凝復合。

▲章樂韻。（圖／翻攝自微博／章樂韻）

事實上，胡歌與前女友薛佳凝的故事一直是網友間津津樂道的話題，2年前在節目《魯豫有約》上曾被問到舊愛，他陷入一陣沉思，過沒多久便向主持人感性表示：「她是…唉…她真的是很好。」同時低下頭來，用手拭去眼眶泛起的淚水，感性回答也讓主持人感嘆「真的是真愛」。

▲唐人影視否認。（圖／翻攝自唐人影視微博）