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50天體脂降到9！李沛旭「筋肉人前後對比照」　肉臉大叔秒變鮮肉

記者李玟儀／綜合報導

藝人李沛旭過去因為有腸沾黏的病史，曾在2年多前大病一場，開完刀後從結實的猛男，一下消風暴瘦，之後雖然康復了，他卻也意識到身體狀況大不如前，為了不在有限的生命中留下遺憾，他決定放手一搏參加健美比賽，在50天的時間裡透過運動、飲食控制，將體脂從17.2降到9，身形的變化出現了驚人的改變。

▲▼李沛旭。（圖／翻攝自李沛旭臉書）

▲李沛旭先前花了50天備戰健美賽。（圖／翻攝自李沛旭臉書）

李沛旭從2017年底動念參加健美比賽，今年付諸行動，報名亞洲IFBB職業卡健美資格賽「男子健體」項目，39歲的他和其他選手相比，已經屬於高齡參賽者，加上工作在身，一直無法空出3、4個月備賽，但他不想後悔，最後花7個星期的時間準備，並如願出賽完成人生清單中的一項。

▲▼李沛旭。（圖／翻攝自李沛旭臉書）

▲李沛旭備賽前後的身體變化。（圖／翻攝自李沛旭臉書）

而為了出賽，體型的調整是必要的，李沛旭23日PO出從10月25日到12月13日的身體組成分析表，在這50天裡體重從86.4公斤降到79.2公斤，減少了7.2公斤，體脂肪部分從17.2公斤降至9公斤，前後少了8.2公斤。

從數字上來看或許很難想像前後的差別，但搭配照片一起看的話就能看出當中的驚人變化，剛準備進入備賽狀態時，175公分的李沛旭雖然沒有大肚腩，但稍微偏肉，臉頰肉模糊了下巴弧線，手臂的線條也不明顯，經過了嚴格的飲食控制，以及每天重訓加有氧運動4小時，臂肌、胸肌、腹肌線條全都出現了，整個人看起來有精神許多。

▲▼李沛旭。（圖／翻攝自李沛旭臉書）

▲李沛旭曬出數據。（圖／翻攝自李沛旭臉書）

李沛旭說，從10月25日開始決定減脂的第一天，到12月13日比賽前3天，「8公斤的純脂肪，你的不可能，我的可能。」他冒著宿疾復發的潛在風險追夢，精神及勇氣都讓人佩服，他先前接受媒體訪問時提到，「他們（指其他選手）是要競爭奪冠，而我是要拚勇氣、拚人生意義！」

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