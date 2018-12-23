楊冪「今年離婚」爆內幕！　業內人士翻「2年前發文」：早離了

記者李玟儀／綜合報導

大陸女星楊冪在22日透過工作室宣布離婚，在聲明中提到兩人是在今年（2018年）簽署協議和平結束婚姻關係，然而卻陸續有業界人士爆料，其實兩人離婚另有隱情。

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▲楊冪和劉愷威過去曾多次駁斥婚變，網路仍出現無數秘密爆料。（圖／CFP）

楊冪這兩年來因為密集投身於工作之中，多次被批評不顧家、沒照顧小孩，進而被揣測離婚，外界經常戲稱她是365天「被離婚」，但這兩年來不管傳言流傳多麼廣，她和劉愷威始終不認婚姻出現危機，甚至在男方2年前和女星王鷗爆出「夜光劇本」風波時，她也站出來表示相信，無奈最後仍以離婚收場。

▲▼多位業界人士爆料。（圖／翻攝自微博）



只是在離婚聲明發表之後，陸續有幾位業內人士發文暗示，其實楊冪離婚根本不是像官方所說的「今年」，而是早就離了。知名微博博主早在2年前就曾透露，某位和1974年生的香港藝人結婚的女星離婚了，另外有資深媒體人暗示：「早離了，真不容易。」某知名美妝師也說：「得有兩三年前了吧。」甚至更說朋友曾聽到劉愷威和工作人員在商量孩子的撫養、財產怎麼分。

▲業界人士爆料。（圖／翻攝自微博）

如果真的是2年前就離婚，為什麼拖到現在才公開呢？據《北京時間》報導，某影視公司負責人表示：「不是今年，其實兩年前就離婚了，這期間的婚姻就是名存實亡。很簡單啊，就是為了利益吧，之前談好的代言什麼的，都有這麼多粉絲，都想塑造一個良好的形象吧，而且兩人還有孩子，他們挺保護孩子的。」

▲某影視公司負責人爆料。（圖／翻攝自微博）

另外也有網友爆料，2016年雙方簽了離婚協議後，不對外公開是跟楊冪的公司「嘉行」的上市計畫有關，「今年年中正好新三板終止掛牌，也就沒有必要再拖了。」不過不管是何時離婚，多數人抱持祝福的態度，願楊冪與劉愷威都能有更好的生活及發展。