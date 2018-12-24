蔡阿嘎鬆口認「後悔娶二伯」　下面1句話...秒爆雞母皮！

記者李玟儀／綜合報導

知名YouTuber蔡阿嘎推出10周年Q&A影片，粉絲除了對他的事情很好奇，當然也對嘎嫂「二伯」及兒子蔡桃貴有不少疑問，其中一位網友提到：「有沒有後悔娶二伯為妻？」他秒答：「後悔啊！」但接下來的話卻來了個大反轉。

▲▼蔡阿嘎後悔沒有早點娶二伯。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

蔡阿嘎在2016年和二伯結婚，網友好奇這2年來，夫妻倆有沒有吵過架？二伯火速回答「沒有」，他則是搞笑表示：「沒有，我們都打架。」當然這只是他的玩笑話，粉絲都知道他和二伯可是分離了13年，才又重新走在一起，自然特別珍惜這段感情。

不過網友也好奇，世人都說婚姻是愛情的墳墓，難道蔡阿嘎從來都沒有後悔娶二伯為妻嗎？他先是回答：「後悔啊！」就在眾人還來不及反應的時候，他接著說：「後悔沒有早點娶啊！」猝不及防的放閃，逗得二伯露出滿意的笑容。

▲▼蔡阿嘎、二伯。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

事實上蔡阿嘎在之前的「愛情故事大公開」影片中，就曾分享過和二伯之間的點滴，包括兩人到結婚前都還維持寫交換日記的習慣，蔡阿嘎還會細心記得每一個紀念日，用心準備禮物，還曾經送過最紅的金飾品牌給對方，雖然他嘴硬說：「現在學會了，一開始甜頭不要給太多，女人不能寵。」但立刻又補充：「女人拿來疼的，不是寵。」

當時蔡阿嘎對二伯說：「13年之後又重新牽上了我們的手，我們一定會下半輩子不只是夫妻，也是一直約會的好朋友，我們會一起共同經歷過不開心、開心的事情，沒關係，什麼事情都有我在妳身邊。」動人告白瞬間讓二伯眼眶泛淚。