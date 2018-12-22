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周揚青「澎皮塑膠臉」破功　合照阿嬌「0死角天然臉」秒被擊敗！

記者李玟儀／綜合報導

香港女星阿嬌（鍾欣潼）近日在香港完婚，正式成為「賴太太」，當天婚宴上好友雲集，其中包括了羅志祥的女友周揚青，婚宴後賴氏夫妻與周揚青一起合影，兩人從過去到現在的的合照再度被拿出來討論。

▲▼周揚青、阿嬌。（圖／翻攝自周揚青、阿嬌IG）

▲周揚青、阿嬌。（圖／翻攝自周揚青、阿嬌IG）

周揚青和阿嬌感情好，過去2人合照，曾被網友拿來做為「網紅臉」與「無死角明星臉」的對比，當時部分網友覺得差距不大，但時隔兩年，她近日出席阿嬌婚禮，或許是再度「進廠維修」，飽滿的額頭、高聳的山根、澎澎的蘋果肌，以及有如洋娃娃般臉頰弧度，整張臉看起來很緊實。

▲▼周揚青、阿嬌。（圖／翻攝自周揚青、阿嬌IG）

▲周揚青出席阿嬌婚宴。（圖／翻攝自周揚青IG）

反觀一旁的阿嬌，臉部線條明顯自然、柔美許多，少了緊繃的僵硬感，不管是從什麼角度看都能自然hold住鏡頭，而和周揚青親暱地頭靠頭合照時，雖然2人都很美，2張臉卻正好形成明顯對比。難怪有網友說，雖然周揚青在網紅裡算是很有氣質美了，但網紅臉和明星臉比起來還是小輸了一點，不過不能否認的是，周揚青的成功來自於自己創業的努力，長相更多只是加分項目。

▲▼網友留言。（圖／翻攝自微博）

▲網友留言。（圖／翻攝自微博）

周揚青發文：

去婚禮的時候覺得能夠見證現場就可以了 拍照什麼的不重要
結果婚禮結束看看手機 真的很後悔沒有和新人多拍幾張照⋯
要幸福喔這對郎才女貌

一說散步就像士兵聽到「起床號」　4法鬥神同步秒起床：出發囉～

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關鍵字

阿嬌, 賴弘國, 鍾欣潼, 周揚青

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