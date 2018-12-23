陳建州「尿出螢光黃色」　極端速減30kg操壞肝...遭中華隊退隊！

記者李玟儀／綜合報導

不少人都有減肥的經驗，但千萬要小心，用錯方式可能會導致身體整組壞掉！藝人陳建州（黑人）分享自己的瘦身經驗，雖然的確在短時間內達成效果，但某天他卻發現自己的尿液變成螢光黃色，原來是減肥減到肝出問題了。

▲陳建州曾胖到125公斤，為了瘦身用了不健康的極端方式。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

陳建州現在身材健美，但也曾經歷過胖到被同學們嘲笑的階段，他回憶那時候重達125公斤，但正值青春時期想要被異性注意，正好成了努力減肥的目標，不過卻用錯方式，毫無章法的亂減。

▲▼陳建州減肥減到肝出問題，尿液鏡然呈現螢光黃色。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

陳建州說：「我為了要急速減下來，一天只吃一顆蘋果。」此外當時是運動員的他，把每天固定要跑3000公尺的量增加到5000公尺，極端的減重方式，讓他迅速瘦到90幾公斤，當時他被選上22歲級的中華隊隊員，沒想到在報到前體檢時，卻發現尿液呈現螢光黃色，最後肝出問題住院療養，也被中華隊勒令退隊。

有了這次的慘痛經驗，陳建州說從那個時候開始知道：「減肥不能太極端，要循序漸進。」這幾年他的身材變化不算太大，但有了家庭後難免會稍微發福，前陣子為了穿下范瑋琪幫忙治裝的衣服，一口氣瘦了10公斤，側身入鏡時竟然有勘比女星的螞蟻腰，有網友趁機求教：「黑哥教減肥吧！」

▲黑人前段時間瘦了10多公斤。（圖／取自黑人陳建州臉書）

其實，陳建州過去就曾在受訪時分享過，飲食改變，大幅減少澱粉、碳水化合物的攝取，早午餐合併，但吃得非常豐富，多半是牛排、蔬菜配三顆雞蛋，並添加奶油，晚餐只喝豬骨湯，等兒子入睡後，就爭取時間運動，花了好一番功夫才練成健美體態。