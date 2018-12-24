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豬瘟蔓延...劉樂妍「在大陸天天吃豬肉」：我和台灣是平行世界？

記者李玟儀／綜合報導

非洲豬瘟疫情嚴重，自8月首例在大陸遼寧爆發之後，迅速在各省蔓延，為了防堵疫情擴散至台灣，防檢局針對入境旅客行李嚴加檢查及裁罰，截至21日裁罰案件共11件，台灣民眾彼此也都互相提醒勿觸法，然而有「女黃安」之稱的劉樂妍卻說自己在大陸天天吃豬肉，「到底跟台灣是不是兩個平行世界？」

▲▼劉樂妍，豬瘟。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

▲劉樂妍討論豬瘟。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

劉樂妍在微博發文，「真的好奇怪哦，為什麼台灣的fb上到處都是說我們這裡有那個豬瘟的新聞啊？把我們這裡說的好像很恐怖的樣子？我在今日頭條上面都沒有看到啊！」

劉樂妍還說劇組的便當天天都是豬肉，「我今天早上還吃豬肉拌麵，每天的和飯都是豬肉。」她附上自己台灣媒體新聞截圖及自己餐點的照片，納悶：「我到底現在跟台灣是不是活在兩個平行世界啊？」

▲▼劉樂妍，豬瘟。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

▲劉樂妍發文。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

在劉樂妍的PO文底下，有網友認為是造謠：「台灣別有用心之人，唯恐天下不亂，唯恐社會不安。」但也有網友理性分析：「豬得病容易死掉，對養殖業有影響，和疫區的豬和豬肉製品隔離挺正常的。」

▲▼劉樂妍，豬瘟。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

▲大陸網友留言。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

非洲豬瘟在大陸蔓延，目前全大陸豬瘟疫情數已達百例，大陸官方在19日通報的廣東珠海，為疫情首次進入珠江流域，由於位置鄰近港澳，讓香港民眾擔心，而離台灣較近的福建也爆出疫情，網路上甚至傳出病死豬堆疊在路邊的照片，引起台灣網友擔心豬瘟疫情恐會蔓延至台灣。

▲根據「記錄中國 5.0」貼出的影片，大陸路邊有得了非洲豬瘟發病的病死豬。（圖／翻攝自紀錄中國5.0）

農委會為了防堵祭出重罰後至今已經查獲多起案例，強調若這樣的肉品進到國內，再被豬吃到，豬一定會發病，「這是非常嚴重的問題，危險性相當高」，非洲豬瘟入侵台灣，將重創畜牧產業，甚至造成食品業上下游的影響，初步預估台灣經濟至少損失1500億元至2000億元，民眾千萬要留意。

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