歌王「這首歌」紅28年！1億金援改編　工作人員看傻：神凍齡

記者李玟儀／綜合報導

歌手伍思凱的經典歌曲《特別的愛給特別的你》長紅30年，將近9年未推出新作品的他，近期被知名電商品牌相中，推出改編版《超級的愛給超級的你》，重新編曲、填詞，要在2018年末傳遞更寬廣無限的愛。

▲伍思凱。（圖／天貓提供）

阿里巴巴集團旗下的天貓特別企劃「年末獻禮」專案，找來伍思凱復刻28年前的經典，結合集團內業務、產品、營銷、媒介、新媒體、雙官方微博等六大團隊的人力，砸了上億台幣為伍思凱宣傳新單曲，同時斥資千萬台幣請來北京首屈一指的廣告團隊，從創意、拍攝、設計、攝影到後期製作垂直打造伍思凱的視覺影像。

拍攝當天是平面攝影和MV拍攝交錯進行，從中午拍到深夜兩三點，攝影棚外氣溫降到零下10度，廣告一拍就連拍了12小時，收工時已由晚餐變宵夜，只見工作人員都已變熊貓，而伍思凱還像裝了永備電池般的渾身是勁，讓工作人員佩服不已。

▲▼伍思凱28年前的對比照，相差不大。（圖／天貓提供）

《超級的愛給超級的你》MV將在12月24日於天貓全頻道及各品牌的網頁上強力播放，全球數位音樂將在12月24日12:00於iTunes、KKBOX等數位平臺上線，歌迷也可在YouTube伍思凱的音樂頻道中看到這支精彩的MV。