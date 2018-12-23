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32歲母胎單身！李宣榕克服「恐男症」十指緊扣學長博焱

記者林奕如／台北報導

李宣榕在TVBS《女力報到》飾演刀子嘴豆腐心機車班長潘朵拉，戲裡戲外始終單身，有「恐男症」的她自從拍戲後學會克服與男生近距離的接觸。日前拍攝宣傳照，大膽與學長（博焱 飾）十指緊扣，表情十分自然。

▲《女力報到》博焱(飾 學長 周學文)、李宣榕(飾 班長 朵拉)、游小白(飾 鄭光興) 。（圖／TVBS提供）

▲《女力報到》博焱(飾學長 周學文)、李宣榕(飾班長 朵拉)、游小白(飾 鄭光興) 。（圖／TVBS提供）

李宣榕11年前以《超級星光大道》的「星光小公主」出道，跨足戲劇一舉翻紅，這是她第一部戲劇，她說自己沒有想到一演戲就能在陽氣那麼重的軍營拍攝七個多月，久而久之讓她慢慢克服與異性接觸的恐懼感。近日拍攝宣傳照，劇中學長周學文(博焱 飾)和鄭光興(游小白 飾)故意惡整李宣榕，與她十指緊扣、勾肩搭背、頭貼著頭各種近距離拍照姿勢，沒想到李宣榕都可以接受，她笑說：「拍了這麼久，我已經免疫了。」

▲▼李宣榕出席 TVBS全新八點檔《女兵日記》記者會。（圖／記者張一中攝）

▲李宣榕出席在劇中飾演機車班長。（圖／記者張一中攝）

李宣榕11年前以《超級星光大道》的「星光小公主」出道，跨足戲劇一舉翻紅，這是她第一部戲劇，她說自己沒有想到一演戲就能在陽氣那麼重的軍營拍攝七個多月，久而久之讓她慢慢克服與異性接觸的恐懼感。近日拍攝宣傳照，劇中學長周學文(博焱 飾)和鄭光興(游小白 飾)故意惡整李宣榕，與她十指緊扣、勾肩搭背、頭貼著頭各種近距離拍照姿勢，沒想到李宣榕都可以接受，她笑說：「拍了這麼久，我已經免疫了。」

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