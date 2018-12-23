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台灣《紅白》韓星卡司出爐　「gu9udan」金世正來了

記者許逸群／台北報導

台視《2019超級巨星紅白藝能大賞》即將於明年1月5日登場，曾憑藉《2017學校》一劇，獲得「KBS演技大賞-女子新人賞」的韓國新生代人氣女星金世正，受邀擔任表演嘉賓和觀眾一起圍爐過新年！

▲韓星金世正。（圖／台視提供）

▲韓星金世正。（圖／台視提供）

首度以個人身份在台灣演出就一舉登上《紅白》舞台、站上小巨蛋，金世正感到相當驚訝及開心，目前正積極準備表演內容，非常期待可以趕快跟台灣的觀眾朋友們見面。她向觀眾喊話：「第一次以金世正的名字踏上這麼大的舞台，我會盡力展現我的舞台魅力給大家，也希望透過這次的機會讓大眾多多認識我，讓來看我的觀眾都對我留下美好的印象，請大家多多指教！」

金世正是以韓國高人氣選秀節目《PRODUCE 101》第二名的成績出道，現為女子團體「gu9udan」的成員之一，在戲劇及綜藝節目上都有亮眼的表現，出道至今也接下無數支廣告代言，是韓國新生代藝人中備受矚目的女星。在韓國綜藝節目總是以可愛吃相吸引目光的金世正表示，特別喜歡中式料理，很期待這次來台有機會可以吃到台灣火鍋。

為了這次訪台行程她也特別做足了功課，相中台灣夜市的美食和陽明山的夜景，希望能有時間到這兩個地方觀光。而平日在繁忙的行程裡，金世正總會抽空觀賞台灣電影及電視劇，她特別提到很喜歡《聽說》、《我的少女時代》與《那些年，我們一起追的女孩》等作品，更是十分仰慕陳妍希，她害羞的說到：「我很喜歡她，喜歡到還會特別去找她演出的作品來看。」

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紅白, 2019超級巨星紅白藝能大賞, 金世正

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